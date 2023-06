Pietra Ligure: per gioco incendiano cassonetto, poi la fiammata che sfiora un residente

Pietra Ligure. Poteva avere conseguenze ben più gravi l’episodio avvenuto questa mattina, intorno a mezzogiorno, a Pietra Ligure, nel piazza a fianco del cinema comunale. Secondo una prima ricostruzioni, un gruppo di ragazzini tra i 15 e 16 anni, per gioco avrebbero dato fuoco a del cartone posizionato dai cassonetti dei rifiuti.

Passati pochi minuti, però, ecco la fiammata improvvisa che ha interessato l’area ecologica, proprio mentre era nelle vicinanze un signore pietrese che stava andando a gettare l’immondizia. E’ stato lui a dare l’allarme, con il successivo arrivo sul posto della polizia locale e dei carabinieri.

Fortunatamente il rogo è stato domato dallo stesso cittadino residente in zona, in quanto non si è propagato. I presunti responsabili si sarebbero allontanati non appena iniziato il principio di incendio, un vigile urbano in servizio avrebbe anche provato ad inseguirli, ma si sono dileguati a bordo dei rispettivi motorini.

Su quanto accaduto sono in corso accertamenti investigativi da parte della polizia municipale: al vaglio testimonianze, le immagini delle telecamere di tutta l’area e delle vie limitrofe, oltre che le stesse targhe dei motocicli utilizzati per la rapida fuga.

I ragazzini sarebbero, quindi, in fase di identificazione in relazione ai riscontri in atto nell’ambito dell’indagine.