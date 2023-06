Pietra Ligure, lavori nel plesso di via Oberdan: trasloco per nido e infanzia. De Vincenzi: “Garantiremo la qualità del servizio”

Pietra Ligure. Grazie ai fondi del PNRR verrà messo in atto un importante intervento di messa in sicurezza antisismica nel comprensorio scolastico di via Oberdan: medie, asilo nido e scuola dell’infanzia.

Le scuole medie sono chiuse per la fine delle lezioni, ma asilo nido e scuola materna si trasferiranno presso la scuola elementare di via della Cornice per consentire lo svolgimento dei lavori: un trasloco che comporta la chiusura del nido e della materna per una settimana a giugno (la prossima) e per quindici giorni a settembre.

I genitori degli alunni dell’Ape Regina, l’asilo nido gestito dalla cooperativa del Gruppo Anteo, hanno sollevato una protesta formale, in quanto gli sarebbe stato comunicato che, nonostante il periodo di stop del servizio, il pagamento della consueta retta sarebbe stato intero, senza alcuno sconto rispetto ai giorni di chiusura indicati.

“All’avvenuta conoscenza della sospensione della frequenza per un’intera settimana (1 su 4 nel mese di giugno), ci saremmo aspettati di ricevere la fattura ridotta di un quarto, per venire incontro alle spese extra che ciascuna famiglia dovrà affrontare per la gestione/organizzazione familiare, MA così non è stato: nessuna riunione di confronto, nessuna apertura, nessun riscontro. niente…” dicono i genitori nella lettera inviata al Comune di Pietra Ligure per chiedere chiarimenti sulla situazione.

Nel mirino anche il cambiamento sulla mensa, affidata alla ditta CIR, “che non è quella indicata durante la riunione in Comune, in cui si riferiva della società Dussmann” aggiungono. “Stanno venendo meno le condizioni di erogazione del servizio e le variazioni sono arbitrarie quanto unilaterali”.

“Per questo chiediamo al Comune di intervenire affinché venga rispettata la qualità del servizio alla quale siamo soliti affidare i nostri bambini (No ai pasti precotti abbassando drammaticamente il livello del servizio)”.

Alla presa di posizione dei genitori non si è fatta attendere la risposta dell’amministrazione comunale con una lettera, nella quale il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore Marisa Pastorino garantiscono massimo dialogo e confronto, con l’obiettivo di “Limitare al massimo ogni tipo di disagio provocato dall’intervento al plesso scolastico”.

“E’ con rammarico che prendo visione di quanto da voi comunicato e, insieme all’assessore Marisa Pastorino, vogliamo rassicurarvi l’interesse e l’attenzione per la problematica da voi sottoposta – si legge nella lettera di risposta del Comune pietrese -. Da sempre la nostra Amministrazione ha voluto preservare e migliorare l’offerta di servizi territoriali con particolare attenzione al benessere dei minori a seppur consci del momentaneo disagio creatovi dall’importante di riqualificazione del plesso scolastico di via Oberdan, siamo sicuri che tale intervento porterà le generazioni future a poter usufruire di una scuola migliorata, più accogliente e , sopra ogni cosa, sicura”.

“In vista dell’imminente spostamento dei vostri bambini presso il plesso scolastico “Dott. G. Sordo” di via della Cornice , al fine di monitorare direttamente questo delicato momento di passaggio, abbiamo convocato il Comitato di gestione del nido per la giornata del 22 giugno; il fine, come potete intendere dalle date, è verificare l’avvenuto trasferimento e lo stato di benessere dei bambini. A seguito di tale riunione è nostra intenzione convocare anche un Comitato di Sorveglianza per poter raccogliere le impressioni e le opinioni dei genitori” aggiunge ancora la missiva.

“Rilevando l’importanza delle questioni, riteniamo opportuno e necessario un confronto con Anteo Cooperativa Sociale, gestore diretto della struttura – al quale sono riservate le scelte relative all’organizzazione interna della stessa – Vi assicuriamo il nostro impegno nel voler assicurare che venga rispettata la qualità del servizio offerto” concludono De Vincenzi e Pastorino.