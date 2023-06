Pietra Ligure, in attesa di mister Cocco ecco un’altra riconferma: Tommaso Odasso continuerà a vestire biancoceleste

Pietra Ligure. Parola d’ordine continuità. L’addio di Mario Pisano non ha scalfito la mentalità del Pietra Ligure che, dopo aver dominato il campionato di Promozione, si appresta a tornare in Eccellenza in grande stile.Il mercato del club del presidente Faggiano si è aperto circa un mese fa con la conferma d’oro di Gianmarco Insolito, attaccante da quasi 30 gol pronto a far ammattire ancora le difese avversarie indossando la casacca biancoceleste.

In seguito i portieri Mattia Duberti e Francesco Vernice, i difensori Santiago Ayalas e Filippo Pili e gli attaccanti Enrico Dominici e Denis Mehmetaj hanno compiuto la medesima scelta, ovvero quella di continuare la loro esperienza con il Pietra Ligure anche durante la prossima stagione. Di recente, alle precedenti conferme, si sono aggiunte quelle di due centrocampisti. Prima il capitano Edoardo Rovere, poi Tommaso Odasso, permanenza ufficializzata attraverso il seguente comunicato: “L’A.S.D. Pietra Ligure 1956, in vista della stagione 2023/2024, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Odasso.

Il centrocampista classe ’99 proseguirà la sua avventura con la maglia biancoceleste dopo l’annata di esordio caratterizzata dalla vittoria del girone A di Promozione e del titolo regionale di categoria. A Tommaso i migliori auguri per un futuro vincente tutto da vivere con i nostri colori”.

Nonostante il cambio di guida tecnica (l’annuncio di Matteo Cocco è atteso per il 1 luglio) il Pietra Ligure prosegue dunque all’insegna della continuità: avversarie avvisate, i biancocelesti proveranno a fare bene anche in vista della prossima stagione.