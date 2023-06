Piccaros, Lorenzo Parodi e Ramona Siri si aggiudicano la terza edizione

Borghetto Santo Spirito. Successo di partecipazione per la terza edizione del Piccaros, il vertical della Madonnina, seconda tappa del Trittico 2023 organizzato dall’Asd Runners for Autism, guidata dalla presidente Nella Andronaco.

Nonostante la calda giornata estiva, alle ore 18 si sono ritrovati presso castello Borelli a Borghetto Santo Spirito 67 partecipanti, che hanno affrontato l’ascesa fino al pilone votivo della madonnina sul Monte Piccaro, percorrendo 2 chilometri con 300 metri di dislivello positivo. Il tutto grazie ai volontari che hanno aiutato nell’organizzazione sistemandosi lungo il percorso, perfettamente balisato.

I concorrenti sono partiti due alla volta, intervallati di trenta secondi a coppia. Una volta giunti al traguardo, hanno fatto ritorno al piazzale del castello per il rinfresco e le premiazioni. Per il comune di Borghetto Santo Spirito erano presenti il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore allo sport Celeste Lo Presti.

Sul piano agonistico, spicca la prestazione di Lorenzo Parodi, il più rapido a compiere la scalata in 11’23”. Seconda posizione per Pablo Barnes in 12’24”, terzo Eugenio Marcarelli in 12’29”.

A seguire, quarto Diego Rubagotti in 12’30”, quinto Andrea Timo in 12’50”, sesto Luca Vermiglio in 13’30”, settimo Marco Quartararo in 13’36”, ottavo Davide Lanaro in 13’44”, nono Mirko Ferrando in 14’04”, decimo Andrea Biancucci in 14’38”.

Ramona Siri è la vincitrice della gara femminile col tempo di 14’49”, undicesima assoluta. Seconda si è classificata Virgina Oliveri in 15’07”, terza Marcella Ferraro in 15’57”, quarta Giulia Merlo in 17’12”, quinta Camilla Barnes in 17’14”, sesta Sabrina Barbieri in 18’06”, settima Mariangela Savio in 18’24”, ottava Michela Volpara in 18’46”, nona Annalia Grosso in 19’54”, decima Monica Volpe in 20’03”.

Il Trittico si concluderà ad agosto con il Vertical Lai Da Colla a Balestrino.

La classifica completa