Piano sanitario, De Vincenzi e Liscio: “Per il Santa Corona costante depotenziamento, invertire la rotta”

Pietra Ligure. “Pur accogliendo positivamente l’incontro, abbiamo rimarcato alcune perplessità circa la messa a terra di questo piano sanitario, ineccepibile nelle intenzioni ma dal quale ci si aspetta molto. Abbiamo apprezzato alcune dichiarazioni dell’assessore, tra le quali il mantenimento del Punto Nascite a Pietra Ligure e la conferma del DEA di secondo livello, seppur con tante deroghe, ma non abbiamo potuto esimerci dall’evidenziare il progressivo e costante depotenziamento del Santa Corona nei decenni, benché i piani socio sanitari dicessero cose di segno opposto”.

E’ il commento del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e del consigliere delegato alla sanità pubblica Giovanni Liscio in merito alla presentazione alla Conferenza dei sindaci, avvenuta in Sala Rossa a Savona, del piano socio sanitario di Regione Liguria, alla presenza di Angelo Gratarola, assessore alla sanità, del professor Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa e del dottor Michele Orlando, commissario straordinario dell’ASL 2 di Alisa.

“L’occasione, che ha rappresentato un unicum per il nostro territorio, è stata incentrata sull’esposizione del piano socio sanitario elaborato dalla Regione: insieme ai sindaci rappresentanti dei distretti e dei comuni sede di presidi ospedalieri, abbiamo ribadito l’opportunità di inaugurare una nuova fase di una costante interlocuzione con la Regione, sul tema socio sanitario, come utile strumento democratico di confronto”.

“Insieme agli altri amministratori, abbiamo, infine, documentato quali fossero le varie criticità del nostro territorio, auspicando quindi che si possa portare avanti una nuova fase di confronto e di interlocuzione costruttiva con l’amministrazione regionale” concludono il primo cittadino pietrese e il consigliere delegato.

E oltre agli indirizzi e all’attuazione del piano medesimo, per il nosocomio pietrese resta in ballo l’iter avviato in tema di edilizia sanitaria sul progetto di ristrutturazione del plesso ospedaliero: un nuovo monoblocco previsto dalla stessa programmazione regionale, sul quale si era svolto un incontro a Roma in sede ministeriale tra il presidente Giovanni Toti e il ministro alla Salute Orazio Schillaci.