Piano di bacino: le associazioni ambientaliste chiedono: “La giunta Toti cambi la delibera”

Liguria. Domani tornerà in commissione regionale ambiente e territorio il provvedimento che consentirà di edificare anche in aree a rischio inondazione. Per questo i presidenti regionali di Italia Nostra, Legambiente, Lipu, WWF e Pro Natura Genova si rivolgono ai consiglieri regionali per chiedere loro “un radicale cambiamento” della delibera.

“In quest’ultimo mese abbiamo scritto due volte al consiglio regionale chiarendo la nostra posizione nel merito di una delibera che riteniamo possa rappresentare un grave rischio per il nostro territorio e per chi ci vive”, dicono Giorgio Di Sacco Rolla, presidente Italia Nostra Liguria, Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria, Aldo Verner, presidente nazionale di Lipu, Marco Piombo, delegato di Wwf Liguria, e Fortunato Caserta, presidente di Pro Natura Genova.

“Confidiamo che la commissione recepisca le molte critiche e osservazioni che sono state fatte al provvedimento (non solo da parte nostra) e decida di cambiarlo radicalmente”.