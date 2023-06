Piaggio Aerospace, monito Fiom: “Solo un gruppo forte e strutturato potrà dare vere prospettive”

Villanova d’Albenga. “Lasciamo fare le dovute considerazioni alla struttura commissariale, ci sembrano positive, crediamo comunque necessario avere un incontro sindacale appena possibile per dettagliare la situazione”. Parole del segretario provinciale della Fiom-Cgil savonese Cristiano Ghiglia, dopo l’annuncio sulle manifestazioni di interesse per l’acquisto di Piaggio Aerospace, con 18 soggetti e gruppi industriali in lizza nell’ambito della procedura concorsuale in atto e che dovrà portare alle offerte vincolanti per rilevare l’azienda aeronautica.

“Il tempo stringe, il numero di manifestazioni di interesse presentate potrebbe essere di buon auspicio, ma siamo convinti che solo un gruppo strutturato con la dovuta capacità economica possa dare una vera prospettiva futura agli stabilimenti Piaggio, con le dovute garanzie occupazionali e il mantenimento delle relative professionalità” ribadisce il segretario della Fiom.

“Continua a mancare il coordinamento del Governo, il silenzio è assordante: una soluzione a capitale statale continua ad essere solo una ipotesi o invece diventare una possibilità concreta e percorribile?” si chiede il sindacato.

“Solo un piano industriale di rilancio che tenga insieme comparto motoristico, velivolistico e manutenzione potrà essere condiviso dalla Fiom”.

“Il 7 luglio è previsto uno sciopero generale nazionale dell’industria metalmeccanica, non escludiamo iniziative che diano visibilità alla vertenza Piaggio perché servono risposte immediate, chiare e certe dal Ministero, lo meritano i lavoratori” conclude Ghiglia.