Peste suina, trovati due nuovi casi a Urbe

Savonese. Sale il numero dei positivi alla peste suina in Liguria: sono 352. Rispetto al bollettino scorso, sono 10 i nuovi casi registrati nella regione: 2 in provincia di Savona, entrambi a Urbe (undici da inizio emergenza) e 8 in provincia di Genova: a Bargagli (due), uno a Davagna (due), uno a Genova (sei), uno a Lumarzo (sette), tre a Montoggio (tredici), uno a Neirone (due).

Le positività totali (considerando anche il vicino Piemonte) sono ora 801. Dieci quindi i casi segnalati in Liguria; cinque in Piemonte dove i casi identificati salgono a 449.

Dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta informano che i prossimi bollettini saranno diramati settimanalmente il giovedì.