Peste suina, in Liguria 20 altri casi: nuove positività a Cairo, Giusvalla, Urbe, Varazze

Liguria. Sono 30 i nuovi casi di peste suina individuati nella “zona rossa” di Liguria e Piemonte dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Al 28 giugno, in particolare, in Liguria sono state accertate 20 nuove positività. Cinque sono in provincia di Savona: una a Cairo Montenotte (quattro casi da inizio emergenza), uno a Giusvalla (undici), due a Urbe (tredici), uno a Varazze (trentaquattro). Altre quindici sono in provincia di Genova, a Bargagli (tre), uno a Casella (sei), quattro a Davagna (sei), due a Genova (otto), uno a Lorsica (primo), due a Montoggio (quindici), due a Neirone (quattro), uno a Rondanina (primo), uno a Torriglia (diciotto).

I dieci nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: due ad Albera Ligure (tre), uno a Borghetto Borbera (dieci), uno a Cabella (cinque), uno a Carpeneto (dodici), due a Carrega Ligure (diciotto), uno a Fabbrica Curone (due), uno a Gremiasco (due), uno a Sardigliano (primo caso).

I positivi sono ora 831, trenta in più rispetto all’aggiornamento della settimana precedente. In Liguria il totale cresce a 372; in Piemonte i casi identificati salgono a 459.

Con le carcasse ritrovate a Lorsica, Rondanina e Sardigliano sono ora 102 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina.