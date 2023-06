Peste suina: due nuovi casi nel savonese, a Sassello e Varazze

Liguria. Peste Suina Africana, sono due i nuovi casi nel savonese, uno a Sassello e uno a Varazze. I positivi sono ora 444 in Piemonte, 338 in Liguria.

Le positività complessive riscontrate al 14 giugno sono ora 782, dieci in più rispetto all’aggiornamento precedente.

In tutto nove i nuovi casi liguri che sono stati rilevati: sette in provincia di Genova a Bargagli (primo da inizio emergenza), due a Genova (quattro), uno a Lumarzo (sei), due a Montoggio (dieci), uno a Torriglia (quindici); due in provincia di Savona, uno a Sassello (cinquantotto), uno a Varazze (trentatré).

Il nuovo caso piemontese è stato identificato in provincia di Alessandria a Mongiardino Ligure (sei).

Con il caso di Bargagli sono ora 96 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.