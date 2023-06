Pesca in zona vietata: sub multato dalla Guardia Costiera di Varazze

Varazze. Quasi due chili di pescato e fucile sequestrati. Non è andata bene al sub multato dagli uomini della Guardia Costiera che ieri, durante l’attività di controllo nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, lo hanno sanzionato per aver praticato pesca subacquea, con fucile e fiocina, in zona vietata nei pressi della baia tra i Bagni Nautilus e i Bagni Villaggio del Sole di Varazze. Triglie, un’orata, un polpo sotto sequestro insieme all’attrezzatura.

L’intervento, effettuato da terra dagli uomini del comandante Agostino Gallo, ha comportato un appostamento dei militari della Guardia Costiera durante il quale il pescatore ha operato in acqua rimanendo sempre all’interno della zona vietata, fino al momento in cui è uscito dal mare, sulla scogliera, con l’attrezzatura e il pescato.

E’ quindi intervenuta la pattuglia per contestare immediatamente l’infrazione che prevede, durante la stagione balneare, il divieto di pesca subacquea ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti.