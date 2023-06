Perde il controllo della moto e sbatte contro il guard-rail a Stella: 51enne in rianimazione al Santa Corona

Stella. Si trova in rianimazione il finanziere di Pontinvrea che è stato vittima di un grave incidente questa mattina sulla Ss334 a Stella San Giovanni.

Il ferito, di 51 anni, si trovava a bordo della sua moto poco prima delle 7 quando, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere violentemente contro il guard-rail laterale.

Una volta partita la chiamata al 112, sono subito giunti sul posto il personale medico e sanitario con l’automedica del 118 e un’ambulanza della croce oro di Albissola. A intervenire anche i vigili del fuoco, il personale di Anas e la polizia stradale.

Il ferito è apparso subito in condizioni gravi: dopo le prime cure sul posto è stato portato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, massima gravità. Ora si trova nel nosocomio pietrese in prognosi riservata.