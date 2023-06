Patenti facili, raffica di sequestri della polizia stradale: sgominata organizzazione nigeriana

Savona. Patenti facili mediante il suggerimento esterno e l’utilizzo di dispositivi elettronici indossati: nuovo blitz da parte della polizia stradale con numerosi perquisizioni eseguite su mandato dell’Autorità Giudiziaria. Nel mirino della sezione di polizia giudiziaria un’organizzazione di matrice nigeriana che operava in diverse province del territorio nazionale, in quattro regioni diverse, da Trapani a Brescia, oltre che nel territorio savonese.

I poliziotti hanno così sequestrato computer portatili, router wi-fi, auricolari, cellulari, microcamere, documentazione per l’iscrizione agli esami per il conseguimento del titolo di guida ed ingenti somme di denaro contante frutto dell’attività illecita.

Nella città di Piacenza, uno degli indagati, è stato immediatamente arrestato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Rimini, per una condanna a tre anni e mezzo di reclusione per i reati di rapina ed estorsione aggravata e continuata.

L’indagine ha origine l’autunno scorso grazie a quattro interventi effettuati dalla polizia stradale presso la Motorizzazione Civile di Savona e che hanno portato alla denuncia a piede libero di numerosi cittadini nigeriani. La successiva meticolosa attività investigativa, con l’analisi dei tabulati telefonici e dei cellulari sequestrati, ha consentito di individuare un’articolata e complessa organizzazione criminale composta da sette soggetti nigeriani, operante su tutto il territorio nazionale, che si adoperava a fornire ed installare dei dispositivi elettronici sulla persona al fine di fornire suggerimenti da remoto con modalità fraudolente nel corso degli esami teorici per il conseguimento della patente di guida.

Questo con grave impatto sulla circolazione e significativi danni provocati in merito alla condotta criminale della concessione dell’abilitazione alla guida senza i necessari requisiti di legge. Infatti, la scarsa o totale non conoscenza delle norme di comportamento previste dal vigente Codice della Strada, necessarie per una condotta di guida sicura, sono in contrasto con il progetto europeo di abbattere/azzerare il numero di sinistri stradali.

Alle operazioni, coordinate dal reparto di polizia stradale savonese, hanno partecipato le squadre di polizia giudiziaria della stradale di Genova, La Spezia, Brescia, Trapani e Parma. Per i sette nigeriani individuati come responsabili del raggiro è scattata, per ora, una denuncia per associazione a delinquere finalizzata al conseguimento illegale delle patenti di guida.

L’indagine prosegue e non si escludono ulteriori sviluppi da sottoporre al vaglio dell’Autorità Giudiziaria in merito al fenomeno delle “patenti facili”.