Passa anche da Savona la crociera che permette di assistere alla Ryder Cup, prestigioso torneo di golf

Liguria. Costa Crociere, compagnia italiana e Official Cruise Line della Ryder Cup 2023, presenta un’opportunità davvero unica per tutti gli appassionati di golf.

La Ryder Cup, la più importante competizione di golf internazionale a squadre, si svolgerà per la prima volta nella sua storia in Italia. Dal 25 settembre al 1° ottobre 2023, sul campo del Circolo Marco Simone Golf & Country Club di Roma, si sfideranno la selezione dei migliori giocatori statunitensi e quella dei migliori giocatori europei. L’attesa per questo evento sportivo tra i più seguiti al mondo è alle stelle: i biglietti per le giornate conclusive del torneo, da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre, sono ormai esauriti. Ma non per gli ospiti Costa Crociere: prenotando una crociera su Costa Smeralda o Costa Toscana, le navi più innovative della flotta Costa, si potrà assistere alle fasi finali della Ryder Cup 2023.

L’offerta comprende diverse opzioni, per il massimo della flessibilità. È valida, innanzitutto, per le due crociere di Costa Toscana (dal 21 al 28 settembre) e Costa Smeralda (dal 22 al 29 settembre) che precedono il weekend della Ryder Cup. Al termine della crociera, nel porto di Civitavecchia, gli ospiti potranno raggiungere, in autonomia, il Circolo Marco Simone Golf Club, per godersi le sfide in programma nelle giornate finali, le più emozionanti del torneo. Questa prima opzione permette di vivere esperienze indimenticabili a bordo delle due navi, come il Ristorante Archipelago con i menù dei grandi chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León o la Solemio spa con vista mare, visitare magnifiche destinazioni nel Mediterraneo (Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari e Napoli per Costa Toscana; Civitavecchia/Roma, Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo per Costa Smeralda), e poi terminare la vacanza in bellezza assistendo dal vivo alla Ryder Cup.

Un’altra possibilità per godersi la Ryder Cup è quella di acquistare una qualsiasi crociera in partenza su Costa Smeralda sino al 30 novembre 2023, comprensiva del pacchetto “Cruise & Golf”, indipendentemente dalla data della crociera. Questa opzione è particolarmente indicata per gli appassionati di golf che amano mettersi alla prova sul green. Il pacchetto “Cruise & Golf”, infatti, permette di giocare in alcuni dei golf club più prestigiosi del Mediterraneo durante le soste in porto comprese nell’itinerario di Costa Smeralda, scegliendo sino a 4 dei 24 migliori percorsi di Italia, Francia e Spagna, e al tempo stesso di godersi al meglio una vacanza Costa.

La formula “Cruise & Golf” di Costa Crociere è una vera esperienza “easy golf”, senza pensieri. Oltre alle Green Fee, la formula comprende una serie di servizi speciali che garantiscono il massimo della comodità. Ad esempio, il transfer dedicato dalla nave al golf club e ritorno, priorità di imbarco e sbarco a inizio e fine crociera, assicurazione e custodia a bordo dell’attrezzatura da golf, welcome kit di benvenuto in cabina. Inoltre, è prevista una speciale offerta dedicata ai golfisti e alle loro famiglie per gustare l’eccezionale varietà di ristoranti disponibili su Costa Smeralda e per provare una serie di trattamenti e servizi selezionati nella spa “Solemio” e nel beauty salon di bordo.