Parte dalla Liguria il giro del mondo della Amerigo Vespucci: per l’occasione tornano le Frecce Tricolori

Liguria. Partirà dalla Liguria e in particolare da Genova il giro del mondo di nave Amerigo Vespucci. Il veliero della Marina Militare diventerà ambasciatore del Made in Italy.

L’iniziativa coniugherà la tradizionale attività formativa degli allievi Ufficiali e la promozione delle eccellenze italiane nei porti che il Vespucci toccherà nei circa due anni di circumnavigazione del globo.

A suggellare la partenza della nave, in programma sabato 1 luglio, anche il passaggio delle Frecce Tricolori sul Golfo di Genova.

L’evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 11, è stato organizzato in collaborazione con Difesa Servizi spA.

A tale progetto, fortemente voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, partecipano inoltre: la presidenza del Consiglio dei ministri – il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il ministro per lo Sport e i Giovani – il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il ministero della Cultura e il ministero del Turismo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

– dalle 11.00 alle 12.00: cerimonia presso il porto di Genova – banchina Magazzini del Cotone

– ore 14.00: partenza di nave Vespucci accompagnata da sfilata di imbarcazioni

– ore 14.30 circa: incontro in mare con le imbarcazioni dell’Ocean Race all’imboccatura del porto di Genova

– ore 14.35 circa: sorvolo pattuglia acrobatica nazionale all’imboccatura del porto di Genova

– ore 15.25 circa: sorvolo formazione aviazione navale della Marina Militare