Parcheggio via Saredo, Ata torna indietro: 36 euro al mese per i residenti. Dal 1 ottobre stop abbonamenti

Savona. Ata fa un passo indietro e lascia a 36 euro al mese per i residenti l’abbondamento per il parcheggio di via Saredo a Savona. E’ l’esito della riunione di martedì mattina a Palazzo Sisto tra Ata e il Comune, che aveva richiesto l’incontro dopo che l’azienda partecipata aveva rialzato gli abbondamento a 90 euro mensili.

Presenti l’assessore Ilaria Becco e l’amministratore delegato di Ata Simona Ferrando. Il Comune ha chiesto all’azienda di lasciare la tariffa agevolata fino a quando non cambieranno le condizioni.

Gli abbondamenti saranno erogati fino al 30 settembre, poi dal 1 ottobre stop agli abbonamenti in vista della vendita ai singoli privati. Infatti, il Piano Concordatario in continuità ex art. 186 bis L. Fall. prevede l’alienazione dei posti auto del parcheggio Doria tramite esperimento di asta pubblica di prossima pubblicazione.

La quota mensile era stata ridotta con una delibera di luglio da 90 a 36 euro per andare incontro alle esigenze dei residenti dopo la riduzione dei posti auto in seguito al restyling del fronte mare tra corso Vittorio Veneto e le Fornaci.