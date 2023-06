Paolo Canavese e i progetti destinati a cambiare Savona: “Ecco il water front per Albissola, il tunnel sottomarino verso Zinola si può fare”

Savona. Progetti, idee, speranze, tanta soddisfazione per il record del 2022 su traffico e merci movimentate nei porti di Savona e Vado Ligure (superata anche La Spezia) e ovviamente qualche delusione. Salta comunque fuori molto da questa intervista con Paolo Canavese, Direttore dell’Ufficio Territoriale di Savona dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, come si chiama ora l’organismo che governa il porto grazie a una legge voluta dal partito democratico (Del Rio-Serracchiani) e che comunque sembra andar bene anche al centrodestra. Quando c’è da penalizzare Savona, che conta poco o nulla, sono tutti d’accordo.

Ma facciamo il punto tecnico con Paolo Canavese, la cui esposizione talvolta preferiamo riassumere per provare a fare chiarezza, visto che c’è da parlare del futuro di Savona, Vado, Bergeggi e Albissola per decenni. E servono anche alcuni dettagli tecnici, utili a molti se non a tutti. Escono fuori progetti interessanti, alcuni noti altri meno. Progetti che nascono sia del piano ambientale DEASP, oggi in corso di aggiornamento, e dall’attività di trasferimento delle idee di indirizzo approvate nel DPSS (Documento Programmazione Strategico di Sistema), che è oggi alla base del redigendo Piano Regolatore di Sistema Portuale.

Da sottolineare il nuovo water front del Levante, tra Savona e Albissola, che potrebbe risolvere anche il problema dei parcheggi e di una banchina anche per le grosse imbarcazioni da diporto. Resta in discussione la possibilità di costruire una viabilità diretta tra il porto e il casello autostradale di Savona con un tunnel sottomarino posato sul fondale, mentre è vivo il dibattito, rilanciato di recente dallo chef Claudio Pasquarelli, sul ruolo di Bergeggi. Tanta roba. Vediamo.

Canavese, si torna a parlare di rigassificatore in Liguria, mentre ancora non si è deciso il futuro del deposito di GNL (gas naturale liquefatto) a Bergeggi, su cui anche l’opposizione di quel centro ha chiesto chiarimenti.

“Per ora sul tappeto c’è il GNL, un progetto di privati sull’area del Refeer Terminal, presso la radice del molo di sopraflutti in Comune di Bergeggi. Ormai in tutto il mondo si tende a utilizzare il GNL al posto del gasolio normale in sostanza perché è meno inquinante, più sicuro e consente una transizione verso carburanti green e nuovi mezzi che consentano una efficace decarbonizzazione. Oggi siamo in attesa che il Soggetto proponente l’impianto depositi il progetto presso il Ministero per dare avvio alle valutazioni che ogni singolo ente ed amministrazione deve fare per giungere al rilascio delle rispettive autorizzazioni. Dalla documentazione preliminare depositata emerge uno scenario di conferma di massima sicurezza dell’impianto e quindi da cittadino tutte le garanzie che devono essere fornite. Nel dibattito politico non voglio né posso entrare, né sul GNL né su altro”.

D’accordo, però da savonese ci aiuti a capire… Bergeggi è la nostra Portofino, ha sempre vissuto di turismo, come ha ricordato di recente anche lo chef Claudio Pasquarelli. Che ci azzecca con i container, il gas, i treni? E non c’era un progetto per un promontorio artificiale che “nascondesse” le banchine del porto?

“Si è sempre operato con la massima attenzione tenendo conto del territorio e delle attenzioni che si devono avere proprio per la contiguità di un ambiente di lavoro come quello portuale con la parte di alto valore turistico che rivestono le spiagge di Bergeggi, cercando ove possibile di rimuovere punti di criticità o se ciò non possibile ridurli al minimo, continui investimenti in termini di infrastrutture e impianti hanno ridotto tale criticità, oggi abbiamo in corso lavori sia sul ferroviario sia sulle opere portuali proprio per affrontare e risolvere al meglio tali problematiche, anche il Terminalista è stato chiamato a investire in tal senso. Oggi attendiamo la presentazione di un progetto da parte di Reefer Terminal per un importo di circa 70 milioni sia nel completo rifacimento del capannone Agroalimentare che in termini ambientali con fotovoltaico sull’intero capannone e nella sostituzione di mezzi meno operativi di banchina inquinanti e più silenziosi. Va ricordato che sta per essere completato il lavoro sul parco ferroviario che consentirà significative riduzione dei rumori generati dall’operatività. Con nuovi caricatori un decisivo passo avanti. Il progetto del GNL è importante e può essere l’occasione per parlare di interventi compensativi di ulteriore mitigazione verso le spiagge e l’abitato di Bergeggi. Il Comune avrà certamente modo di esprimere il suo parere e chiedere contropartite. Credo che ci sia modo per proseguire nello sviluppo portuale senza nuocere alle caratteristiche di Bergeggi. Sarebbe un peccato il contrario”.

Parliamo di Savona. Il progetto forse più importante di cui si parla è un tunnel sottomarino per collegare il porto al casello autostradale di Zinola. Un libro dei sogni o c’è qualcosa di concreto?

“Si tratta di un’ipotesi progettuale molto concreta sotto l’aspetto della fattibilità con costi ragionevoli, in analogia al tunnel sub portuale previsto a Genova, con tecnologia di prefabbricazione a conci appoggiati sul fondale a circa 3/400 metri dalla costa. Esistono svariati esempi realizzati nel mondo, il più famoso è il tunnel tra Danimarca e Norvegia. Da noi potrebbe trovare risorse nell’ambito autostradale anche mediante la tariffazione appunto autostradale. Il peso del traffico pesante sulla città, crociere a parte, sarebbe risolto, il tempo di realizzazione con le tecniche moderne potrebbe essere contenuto in un paio di anni dall’avvio dei lavori”.

L’Autorità Portuale ha ben due sedi dismesse. Quella bruciata in porto, pessimo biglietto da visita per la città, e quella di via Gramsci. Soluzioni?

“In effetti dopo gli iter burocratici purtroppo necessari per la sede bruciata è venuto il momento di decidere: il Presidente lo farà entro l’anno. Si tratta ovviamente di scegliere tra la demolizione totale o parziale mantenendo il nucleo centrale. Penso si vada verso questa soluzione, condivido la scelta del mio Presidente di dare una idonea sede agli uffici di Savona dell’ADSP con circa una sessantina di postazioni di lavoro. Gli eventuali locali eccedenti sono di interesse dei servizi tecnico nautici (Piloti del Porto, Rimorchiatori, Ormeggiatori) come avviene già nei porti del Nord europa”.

La Darsena ha fame di parcheggi, ormai è il primo problema della zona più bella di Savona. Il porto può offrire spazi?

“In realtà dentro il porto non abbiamo aree adatte a questo scopo perché dovremmo sottrarle alle nostre attività. Ma è stato affidato uno studio, alla società che supporta l’ADSP alla redazione del PRPS, per il ridisegno e recupero del fronte mare di Levante di Savona, dalla Torretta verso le Albissole. Viene ipotizzato di utilizzare la zona adiacenti le vecchie funivie per un parcheggio di prossimità di circa 3/400 posti. Tale attività di studio sono condivise nelle linee essenziali con il Comune e la Capitaneria di Porto.

Ma questa zona sarebbe distante dalla Darsena vera e propria…

“Potrebbe essere vero il contrario. Provi a ribaltare la prospettiva: il nuovo water front di Levante sarà a filo d’acqua, tra Savona e Albissola, in pratica sarà la Darsena a estendersi verso questa direzione. Poi, certo, si può pensare a collegamenti con piccoli bus elettrici a ciclo continuo e altri mezzi ecologici, ma secondo me non ce ne sarà bisogno”.

Il ponte della Darsena spesso guasto rappresenta una spina nel fianco. Non è venuto il momento di costruirne uno nuovo e più funzionale?

“Il ponte ha dieci anni e tanta elettronica. Ma pensate in dieci anni che passi in avanti si sono fatti in questo settore. Non credo vada costruito un nuovo ponte, perché tra l’altro ci vorrebbe molto tempo. Stiamo provvedendo a programmare interventi di manutenzione programmate e di aggiornamento degli impianti nell’ottica di creare meno problemi possibile agli operatori, i cui problemi ci sono ben noti”.

Molti attendono con ansia l’elettrificazione delle banchine.

“È un progetto ormai avviato che riguarda sia Genova sia Savona. Da noi il vero problema è quello di far arrivare l’elettricità in porto. Deve farlo l’Enel con una nuova linea da corso Ricci al porto a cui sta lavorando, penso ci voglia un anno e mezzo. Va piuttosto segnalato che è stato approvato il progetto del PNRR per i pannelli solari la cui energia servirà per tutta l’illuminazione pubblica del porto. A Vado inoltre saranno ridotte le emissioni per i sistemi di trasporto ferroviario di tutto il settore delle merceologie della filiera agroalimentare”.

Il porto di Vado è tra i primi cento al mondo, secondo una classifica della Banca Mondiale, per la velocità di esercizio. Genova, tanto per dire, non è neppure in classifica… Perché? Ed è una soddisfazione?

“Perché Vado ha adottato un sistema semi automatico voluto da AP Savona ora ADSP, proposto dal territorio e con l’accordo con i Sindacati. Non c’è personale sui piazzali, si opera dagli uffici in remoto salvaguardando l’occupazione. Un esempio di buone pratiche, è un segnale che ciò e possibile. Furono scelte oculate di cui ora si raccolgono i frutti”.

Molti ricordano che ospitare grossi yacht può essere fondamentale per l’economia di un porto come quello di Savona. Recentemente l’ing. Paolo Forzano ha rilanciato questa possibilità, riprendendo la proposta di Alessandro Bellando. Si può fare?

“Vale la stessa risposta dei parcheggi. Non abbiamo un’area che possa servire per ospitare grosse imbarcazioni da diporto, ma l’ipotesi/possibilità è allo studio.

Parliamo dei cassoni per la diga di Genova che potrebbero essere prodotti a Vado. A che punto siamo?

“Tecnicamente è la soluzione migliore. La sindaca di Vado Monica Giuliano ha opportunamente chiesto dettagliate informazioni sull’intera logistica, garanzie di una economia circolare del territorio e contropartite e garanzie in termini anche occupazionali. L’analisi è in corso, penso si possa raggiungere un’intesa”.

L’Autorità sostiene economicamente gli eventi del Comune di Savona sul lungomare. Un aiuto importante.

“Siamo contenti di partecipare alla vita di Savona con particolare focus sulle aree demaniali marittime balneari in nostra amministrazione. Uno sforzo in più lo abbiamo fatto volentieri per la serata di Ferragosto, e vorremmo parlare della possibilità che si possa riproporre quella che era la maggior manifestazione cittadina, il Grande Capodanno in Darsena. Savona ha bisogno di eventi che richiamino persone da tutto il Nord e non solo, com’era un tempo”.

Come d’accordo evitiamo domande politiche. Ma certamente ci sarebbe da chiedersi se il prossimo Presidente di quella cosa lì, l’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, non potrebbe essere un savonese, nonostante il peso diverso dei due porti. Si fa così in tutte le buone comunità in cui le parti si rispettano davvero.