Pallavolo Carcare, l’U19 vince il Torneo internazionale Summer Volley festival di Acqui Terme

Carcare. Continua la scia di successi del settore maschile della Pallavolo Carcare che si è messa in mostra all’edizione 2023 del Summer volley festival, manifestazione che si svolge ad Acqui terme dal 1997.

Oltre 300 partite e 1500 atleti hanno caratterizzato questa edizione con squadre provenienti da più parti d’Italia e dall’estero per oltre 75 formazioni. Numeri importanti per un importante evento al quale ha partecipato il settore maschile della Pallavolo Carcare con le formazioni under 17 e under 19.

A riprova dell’ottimo piazzamento nel campionato appena concluso, i “pirati biancorossi” dell’under 19, dal 16 al 18 giugno si sono confrontati nel torneo con i pari leva di importanti società e gruppi sportivi: Club Piemonte, Chieri, La Bollente e Asd S.Antonio Pegli.

Al termine del torneo, dopo la finalissima che ha visto i pirati biancorossi affrontare i ragazzi del Chieri, il trofeo è stato alzato dal capitano del Carcare Filippo Garra.

“Una meritata vittoria – commenta il Presidente Lorenzo – i nostri pirati anche in questa durissima manifestazione hanno dimostrato una crescita sportiva, questo torneo rappresenta un po’ l’epilogo di un’intera stagione, con la conquista del trofeo u19 possiamo ritenerci ulteriormente soddisfatti del lavoro effettuato dai tecnici Luca Garra e Elisa Torresan”.

Un ulteriore riconoscimento è andato giocatori biancorossi: Francesco Dotta ha ricevuto il premio di migliore attaccante, Cosenzio miglior centrale e a Filippo Garra è stato eletto miglior giocatore del torneo.

Per la compagine Under 17, guidata da mister Durante, si è prospettato un torneo ben più complicato avendo un pool di 11 squadre. I ragazzi di Carcare hanno superato egregiamente le fasi eliminatorie ma, purtroppo, si sono dovuti accontentare del terzo posto alle spalle del Novi e del Parella, forse potevano accedere allo scalino superiore, comunque una encomiabile prestazione con un risultato da incorniciare. Ora già al lavoro per la nuova stagione.