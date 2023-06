Pallapugno: sconfitte per Bormidese e Don Dagnino

Bormida. La Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto batte 9-2 l’Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa e consolida il primato nella Serie A-Banca d’Alba. Al secondo posto, con una sola lunghezza di ritardo, si porta la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, grazie alla doppia vittoria con il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Matteo Levratto per 2-9 e con l’Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino per 9-4 nel recupero dell’ottava giornata.

Nella prima giornata di ritorno, l’Acqua San Bernardo San Biagio s’impone 9-7 con il Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto. Con lo stesso risultato la Bfm Macchine agricole Canalese di Cristian Gatto viola lo sferisterio di Bormida, superando 7-9 la Bormidese di Davide Dutto.

La quadretta cortemiliese campione d’Italia in carica e quella bormidese scendono così a braccetto in terza posizione a tre punti dalla capolista, ma sempre nella zona della classifica utile per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Infine, quarto punto stagionale per l’Acqua San Bernardo Subalcuneo, con Gilberto Torino in battuta al posto dell’infortunato Marco Battaglino, grazie al 5-9 di Dogliani con la Virtus Langhe di Davide Barroero.

La classifica della Serie A-Banca d’Alba: Pallapugno Albeisa 9; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 8; Marchisio Nocciole Cortemilia e Bormidese 6; Araldica Castagnole Lanze 5; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Virtus Langhe 4; Bfm Macchine Agricole Canalese e Acqua San Bernardo San Biagio 3; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.

Serie A Banca d’Alba – Prima di ritorno

Acqua San Bernardo San Biagio-Marchisio Nocciole Cortemilia 9-7

Bormidese-Bfm Macchine Agricole Canalese 7-9

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 2-9

Virtus Langhe-Acqua San Bernardo Subalcuneo 5-9

Pallapugno Albeisa-Araldica Castagnole Lanze 9-2

Recupero ottava giornata

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo San Biagio 9-4

Serie C1 – Recupero quarta giornata

Alusic Merlese-Pallapugno Albeisa 8-9

Recuperi quinta giornata

Centro Incontri-Bormidese 9-5

Valle Bormida-Officine Pesce Bubbio 9-1

Castiati Castagnole Lanze-Don Dagnino 9-5

Recupero settima giornata

Caraglio-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 1-9

Anticipo ottava giornata

Bormidese-Castiati Castagnole Lanze 8-9

Centro Incontri-Valle Bormida 4-9

Serie C2 Girone A – Recupero quinta giornata

Monastero Dronero-Ceva 3-9

Recupero sesta giornata

Ceva-Neivese 4-9

Anticipo prima di ritorno

Monastero Dronero-Speb 4-9

Serie C2 Girone B – Recupero quarta giornata

Canalese-Alta Langa 9-4

Anticipi prima di ritorno

Augusto Manzo-Peveragno rinviata a sabato 3 giugno alle 18

Canalese-Merlese 5-9

Femminile – Prima giornata

Sabato 3 giugno ore 19

a Canale: Canalese-San Leonardo

Lunedì 5 giugno ore 20

ad Alba: Gymnasium Albese-Amici del Castello

Under 21 – Sesta giornata

Virtus Langhe-Benese 5-9

Araldica Castagnole Lanze-Gottasecca 9-0

Peveragno-Imperiese 9-0

Pro Paschese-Bormidese 5-9

Riposa: Centro Incontri

Allievi Girone A – Posticipi q uarta giornata

Caraglio-Peveragno 5-8

Bormidese-Pro Paschese A 0-8

Recuperi terza giornata

Cortemilia-Caraglio rinviata a lunedì 5 giugno alle 20.30

Allievi Girone B – Posticipo quarta giornata

Pieve di Teco-Virtus Langhe 3-8

Recupero terza giornata

Pro Paschese B-Pieve di Teco rinviata a giovedì 8 giugno alle 17

Esordienti Girone B – Posticipo seconda di ritorno

Augusto Manzo B-Araldica Castagnole Lanze 0-7

Esordienti Girone C – Seconda di ritorno

Merlese-Pro Paschese 7-1

Anticipo prima di ritorno

Pro Paschese-Subalcuneo B 1-7

Esordienti Girone D – Posticipo seconda di ritorno

San Leonardo-Murialdo 7-2

Recupero terza giornata

Murialdo-Amici del Castello 7-2

Esordienti Girone E – Recupero terza giornata

Monastero Dronero-Subalcuneo A 7-5

Anticipo prima di ritorno

San Biagio-Subalcuneo A 7-4

Pulcini Girone A – Recupero prima giornata

Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze 7-4

Anticipo quarta giornata

Neivese-Merlese B 2-7

Araldica Castagnole Lanze-Albese 7-2

Pulcini Girone B – Posticipo terza giornata

Speb-Amici del Castello 7-4

Terza giornata

Pro Paschese-Don Dagnino 7-0 dgs

Anticipo quarta giornata

Subalcuneo-Speb 1-7

Don Dagnino-San Leonardo 1-7

Girone A (Amici del Castello, Imperiese, Taggese)

Prima giornata: domenica 4 giugno ore 17 a Dolcedo

Girone B (Don Dagnino, Prodeo, San Leonardo)

Prima giornata: martedì 13 giugno ore 17 ad Andora

Girone C (Canalese, Pro Paschese, San Biagio)

Prima giornata: sabato 17 giugno ore 17 a San Biagio Mondovì

Girone D (Centro Incontri, Monastero Dronero, Speb)

Prima giornata: lunedì 12 giugno ore 18 a San Pietro del Gallo

Girone E (Ceva, Merlese A, Merlese B)

Prima giornata: sabato 17 giugno ore 19 a Mondovì

Girone F (Albese A, Albese B, Monticellese, Ricca)

Prima giornata: sabato 10 giugno ore 16.30 ad Alba

Girone G (Cortemilia, Gottasecca, Valle Bormida)

Prima giornata: domenica 4 giugno ore 16 a Cortemilia

