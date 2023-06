Pallanuoto, Campionato Nazionale Under 16: la Rari Nantes Savona si ferma in semifinale

Savona. La Bper Rari Nantes Savona Under 16 ha concluso la semifinale al quarto posto e non si è qualificata per la Finale del Campionato Nazionale di categoria.

I ragazzi, guidati dall’allenatore Didieu Cavallera, hanno giocato nella piscina “Scandone” a Napoli ed hanno affrontato il C.N. Posillipo, il Club Aquatico Pescara ed il San Mauro subendo tre sconfitte.

La formazione della BPER R.N. Savona era composta da: Francesco Lanza, Davide Ferrari, Manuel Merkaj, Vittorio Giannelli, Alessandro Mantovani, Nicolò Degrossi, Matteo Invernizio, Mario Ottonello, Matteo Guastavino, Giorgio Gattuso, Lars Nieuwenhuizen, Norberto De Lucis, Pietro Braganitini, Alessio Mordeglia, Tristano Pesce, Zoltan Gaudiano Zampagli, Tiziano Cappello.

Di seguito i tabellini delle partite.

1º Incontro: BPER R.N. SAVONA – C.N. POSILLIPO 0 – 19

Parziali: (0 – 3) (0 – 8) (0 – 4) (0 – 4)

BPER R. N. SAVONA: Lanza, Invernizio, Ottonello, Guastavino, Mordeglia, Degrossi, Mantovani A., Gattuso, Nieuwenhuizen, Giannelli, Ferrari, Bragantini P., Gaudiano Zampagli, Delucis, Merkaj.

Allenatore: Cavallera.

C.N. POSILLIPO: Longo, Russo 1 (su rigore), Rinaldis 1, Cuomo R. 4, Tiberio 1, Miraldi, Renzuto Iodice 1, Fontana 1, Corcione 2, Postiglione, Radice 3, Auletta 1, Izzo, Varriale 2, Cuomo D. 2. Allenatore: Truppa.

Arbitro: Guarracino

Giudice Arbitro: Rotunno.

Superiorità numeriche: Savona: 0 / 0 – Catania: 3 / 4 + 1 rigore realizzato.

Note:

Usciti per limite falli: Gattuso (Savona) a 5’21” dalla fine del 4º tempo.

A 0’53” dalla fine del 4º tempo nel Savona in porta Gaudiano Zampagli.

2º Incontro: SAN MAURO – BPER R.N. SAVONA 7 – 4

Parziali: (2 – 1) (2 – 2) (2 – 0) (1 – 1)

SAN MAURO: Grillo, Maffettone 2 (di cui 1 su rigore), Amodio L. 2 (di cui 1 su rigore), Coscia, Centanni, Perna, Battaglia, Apicella 1, D’Ambra 2, Anastasio, Mazzocchi, Russo, Cerbone, Amodio M.

BPER R.N. SAVONA: Lanza, Invernizio, Ottonello, Guastavino, Cappello, Degrossi 2, Mantovani A., Gattuso, Nieuwenhuizen, Giannelli, Ferrari 2, Mordeglia, Bragantini P., Delucis, Pesce.

Allenatore: Cavallera.

Arbitro: Barra.

Giudice Arbitro: De Chiara.

Superiorità numeriche: San Mauro: 1 / 2 + 2 rigori realizzati – Savona 0 / 2

Note:

Usciti per limite falli: Nessuno.

3º Incontro: BPER R.N. SAVONA – CLUB AQUATICO PESCARA 10 – 12

Parziali: (2 – 2) (4 – 4) (1 – 4) (3 – 2)

BPER R.N. SAVONA: Lanza, Invernizio 1 (su rigore), Ottonello 1, Guastavino 1, Cappello, Degrossi 2, Mantovani A. 3 (di cui 1 su rigore), Gattuso, Nieuwenhuizen 2 (entrambi su rigore), Giannelli, Ferrari, Merkaj, Gaudiano Zampagli, Delucis, Pesce.Allenatore: Cavallera.

CLUB AQUATICO PESCARA: Buccione, Rocila 5, Gagliardi, Mosca 1, Mazza 3, Lauducci, Gangai, D’Antuono, Guerzoni 3 (su rigore), Terrenzio, Scardapane, Di Cristofaro, Giammarco, Cosimati, Colantonio. Allenatore: De Ioris.

Arbitro: Femiano.

Giudice Arbitro: De Chiara.

Superiorità numeriche: Savona: 1 / 4 + 5 rigori di cui 4 realizzati – Pescara: 3 / 6 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

Note:

Usciti per limite falli: Mosca (Pescara) a 0’55” dalla fine del 4º tempo.

A 1’45” dalla fine del 1° tempo, punteggio 2-2, Mazza (Pescara) ha fallito un rigore (parato).

A 0’41” dalla fine del 1° tempo, punteggio 2-2, Ottonello (Savona) ha fallito un rigore (traversa).