Pallacanestro Alassio, l’Under 15 si conferma campione regionale

Alassio. Confermarsi non è mai facile ma gli Under 15 della Pallacanestro Alassio ci sono riusciti e anche quest’anno si sono laureati campioni regionali. Soddisfazione anche per l’Under 14 èlite che conquista un prestigioso secondo posto dietro una squadra decisamente rinforzata rispetto alla scorsa stagione, ovvero il Vado.

UNDER 15

Dopo aver chiuso il girone A con 17 vittorie e un’unica sconfitta, mettendosi dietro in classifica Sanremo, Bordighera, Taggia, Loano, la squadra B di ABC Ponente e Varazze, i gialloblù accedono ai playoff ed eliminano agli ottavi di finale Red Basket Ovada, ai quarti Bordighera e in semifinale Meeting. Risultato che permette alla squadra di conquistare il pass per la finale con Virtus Genova.

In gara 1 ottima partita per gli Under 15 alassini che, grazie a una buona difesa, riescono a tenere un ritmo alto trovando diversi punti in contropiede e giocando bene anche a difesa schierata. Finisce 69 a 27 per i savonesi.

In gara 2 la partita è molto più incerta e per i primi 10 minuti Virtus Genova è avanti nel punteggio ma negli ultimi 5 minuti del secondo quarto Alassio accelera, va all’intervallo lungo sul più 12 e legittima la vittoria finale con un grandissimo terzo quarto. Il successo è di 48 a 74.

“Complimenti a Virtus per aver giocato da squadra giovanile e ai nostri ragazzi per aver confermato il titolo dello scorso anno dove si sono aggiunte le squadre che nella precedente stagione facevano elite, alzando maggiormente il livello del campionato – dicono dalla società -. Vincere fa sempre piacere e siamo davvero contenti per i ragazzi che se lo sono meritato, ma la nostra felicità maggiore sarà vedere quanti e chi di loro arriverà a giocare in prima squadra tra qualche anno rappresentando la nostra società o a un livello ancora maggiore. Il nostro compito e la nostra missione sarà quella di accompagnarli nel loro percorso di crescita e ce la metteremo tutta, ma ora ci godiamo questa vittoria più che meritata facendo i complimenti a tutti i nostri ragazzi del 2008-09 e ringraziando le famiglie sempre presenti e collaborative”.

UNDER 14 ÉLITE

ABC Ponente – Pallacanestro Vado, così come nel 2022 anche quest’anno sono le due formazioni savonesi a contendersi il titolo regionale: e se la scorsa stagione a vincere erano stati i gialloblù, quest’anno la vittoria è dei vadesi che si aggiudica gara 1 e gara 2.

Nella prima sfida gli alassini restano in partita per più di due quarti, il Vado allunga solo nell’ultimo. Finisce 66 a 38. Gara 2 ripercorre la falsariga dell’andata con i gialloblu che attaccano leggermente meglio i 40 minuti di zona avversaria ma concedono qualche punto in più agli avversari pur disputando un ottimo incontro. Il tabellone finale dice Alassio 48 – Vado 77.

“Il risultato – commentano dalla società – conferma la bontà di questo gruppo che, in larga parte, vinse il titolo regionale lo scorso anno e che quest’anno ha trovato davanti a sè un elemento ad ora immarcabile e un maggiore tatticismo avversario che noi, come nostro percorso di crescita, rifiutiamo in queste categorie. Bravi ragazzi”