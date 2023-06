Ottimo bottino per Doria Nuoto Loano a Piacenza: un oro, tre argenti e quattro bronzi

Loano. Il 17 e 18 giugno gli Esordienti B, Esordienti A ed i Categoria del Doria Nuoto Loano sono scesi tutti insieme in gara al 41° Trofeo Nazionale Vittorino Da Feltre di Piacenza portando a casa ottime prestazioni ed altrettanti risultati.

Complessivamente, Doria Nuoto si è piazzata al 12° posto su 22 società per la categoria Esordienti B e al 19° posto su 66 società partecipanti nella classifica generale.

Hanno conquistato il podio: Bottino Sebastiano al terzo posto nei 50 Rana; Tonon Bianca al secondo posto nei 50 Rana e 50 Dorso al suo esordio in vasca; Porta Lorenzo al primo posto nei 100 Rana; Porta Lorenzo al secondo posto nei 200 Misti; Porta Lorenzo al terzo posto nei 200 Rana; Pontanari Joel al terzo posto nei 200 Stile Libero; Ferrari Damiano al terzo posto nei 100 Stile Libero.

Per gli Esordienti B si è conclusa la stagione con grande soddisfazione da parte di tutti mentre per gli Esordienti A ed i Categoria continuano gli allenamenti in vista delle finali regionali e dei campionati italiani.