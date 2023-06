Ospedale di Cairo, Arboscello (Pd): “La giunta regionale dimentica la Val Bormida, Tac non sostituita in tempo”

Cairo Montenotte. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se è confermata la sospensione o il ridimensionamento del funzionamento del tac dell’ospedale San Giuseppe e, nel caso, quali azioni sono state intraprese per risolvere il problema. Il consigliere ha rilevato che il nosocomio di Cairo è stato individuato come ospedale di comunità e che la giunta ha assicurato che la Valbormida avrebbe avuto maggiori servizi, soprattutto in campo diagnostico.

“La giunta dimostra ancora una volta la sua incoerenza tra quello che dichiara e quello che fa: mentre da un lato dice di voler potenziare i servizi sanitari della Val Bormida, dall’altro toglie servizi non programmando per tempo la sostituzione del macchinario per la tac nell’ospedale San Giuseppe di Cairo” dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sui servizi sanitari all’ospedale cairese.

La questione era stata sollevata dal consigliere comunale di Cairo Giorgia Ferrari due settimane fa: ““Il tomografo del San Giuseppe di Cairo non sarà più usato per esami in regime di urgenza provenienti dal ppi e i pazienti verranno quindi dirottati a Savona e Pietra Ligure”.

“Da settimane i cittadini sono privati di un servizio fondamentale e costretti a rivolgersi altrove – spiega Arboscello -. Va bene che il macchinario essendo obsoleto andasse sostituito, ma non va bene che dopo più di quattro anni – è dal 2018 che la Giunta sa di questa necessità – non sia arrivato quello nuovo. La promessa della giunta che sarà ripristinato in tempi brevi non ci rassicura, perché la sostituzione doveva essere programmata per tempo e il macchinario doveva essere già acquistato”.

“Questo atteggiamento della Giunta però non stupisce, visto che alle richieste degli abitanti e amministrazioni della Valbormida, in particolar modo riguardanti il tema emergenza urgenza, hanno risposto con l’apertura di un ospedale di comunità, che non darà nessuna risposta a tali richieste”.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che è stata pianificata la sostituzione del tac e che si sta attendendo che Consip, la quale ha già espletato la gara, attivi l’accordo quadro specifico per l’acquisto dell’attrezzatura, dopo di che verrà effettuato l’acquisto e Asl2 avvierà i lavori per la sostituzione del vecchio tac.