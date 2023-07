Ospedale Cairo, Arboscello (Pd): “Amministratori locali si uniscano e chiedano garanzie alla Regione”

Cairo Montenotte. “Condivido le richieste del Comitato sanitario della Valbormida che chiede l’apertura H24 del Punto di Primo Intervento all’Ospedale San Giuseppe di Cairo”. Lo ha detto il consigliere regionale Roberto Arboscello.

“Un territorio così popoloso e complesso come la Valbormida merita più servizi e non è accettabile che l’assistenza sia garantita solamente 12 ore”, ha proseguito.

E ha concluso: “L’auspicio è che gli amministratori locali si uniscano, al di là dei colori politici, come successo nel caso di Albenga, per chiedere all’Assessore Gratarola e Regione Liguria nuove garanzie e il rispetto del diritto alla salute. La Valbormida e i suoi cittadini non meritano questo trattamento”.