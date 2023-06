Ospedale Albenga, Porro (Lega) e Ciangherotti (Fi): “Ben venga l’accesso delle ambulanze ma il sindaco ci dica chi gestirà il PPI”

Albenga. “Bene la scelta dell’assessore regionale alla salute Grattarola di far arrivare le ambulanze al Santa Maria di Misericordia. I nostri appelli al buon senso a Palazzo Fieschi, in parte, hanno funzionato. Ma resta ancora un grosso dubbio”.

È questo il parere sull’esito dell’incontro incentrato sull’ospedale di Albenga, andato in scena questa mattina, in Regione, dei consiglieri ingauni Cristina Porro (Lega) ed Eraldo Ciangherotti (Fi), che hanno spiegato: “Purtroppo non è stato specificato se il servizio al Santa Maria di Misericordia, dal prossimo 15 luglio, sarà gestito dai medici di famiglia o dai medici specialisti dell’emergenza e per questo chiediamo al sindaco Tomatis, autoproclamatosi regista albenganese di questa buona novella per Albenga, di svelare il mistero, perché da qui, da questo dettaglio, capiremo se il nostro Punto di primo intervento di imminente riapertura sarà uguale, in funzioni, al modello ante Covid o se invece sarà depotenziato”.

“La riapertura del PPI, infatti, rappresenta un primo passo positivo per Albenga, che ha combattuto duramente per difendere l’importanza del suo ospedale Santa Maria di Misericordia. Tuttavia, la vera battaglia si giocherà nella prossima fase, quando il piano sanitario regionale sarà approvato in Consiglio Regionale a Genova”, hanno proseguito.

“Noi, come rappresentanti dei cittadini albenganesi, siamo determinati a evitare che, nel Piano sanitario regionale prossimo a vararsi, il nostro ospedale venga declassato da Pronto soccorso a Punto di Primo Intervento, poiché ciò comporterebbe la sua definitiva esclusione dalla rete emergenziale e dalla gestione del reparto da parte dei medici specialisti dell’emergenza”, hanno aggiunto ancora.

“Desideriamo ringraziare i nostri coraggiosi medici di famiglia, che stanno facendo sforzi straordinari per garantire il funzionamento dell’ambulatorio dei codici bianchi. Tuttavia, non possiamo accontentarci di questo livello di servizio emergenziale per il nostro territorio albenganese. Albenga merita un vero Pronto Soccorso, che garantisca una risposta adeguata e tempestiva alle emergenze”.

“Se in Regione con il Prossimo Piano sanitario regionale verrà approvato il declassamento del nostro ospedale da Pronto Soccorso a Punto di Primo Intervento, gestito dai medici di famiglia, siamo fermamente convinti che non ci saranno differenze significative nella attuale gestione della sanità pubblica del governatore Giovanni Toti rispetto all’amministrazione regionale precedente con Claudio Burlando presidente .

“Rimaniamo in attesa dell’approvazione del Consiglio Regionale, sperando che i nostri appelli siano ascoltati dai Consiglieri regionali che in provincia di Savona hanno raccolto voti e che Albenga possa continuare a beneficiare di un servizio sanitario di qualità e adeguato alle reali esigenze della nostra comunità”, hanno concluso da Lega e Forza Italia.