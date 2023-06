Ospedale Albenga, la minoranza: “Inevitabili le carenze. Distribuiremo modulo per segnalare disservizi del pronto soccorso alle autorità”

Albenga. “Esprimiamo la nostra preoccupazione per l’attuale politica sanitaria adottata che sta declassando il nostro ospedale a un semplice ambulatorio dei codici bianchi”. A dirlo Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia, e Cristina Porro, capogruppo di Lega in consiglio comunale ad Albenga, che manifestano così “vicinanza e sostegno a tutti gli utenti del pronto soccorso, residenti e turisti, che per motivi di salute si vedranno costretti a rivolgersi – in via urgente – al reparto durante l’estate. Pari solidarietà esprimiamo agli operatori sanitari vittime di una impropria gestione del servizio di emergenza”.

“È inaccettabile che a Albenga il paziente, dopo un’autodiagnosi ‘cromatica’, debba recarsi da solo al punto di primo intervento del Santa Maria di Misericordia senza poter essere accompagnato dall’ambulanza – proseguono -. Siamo consapevoli che sarà inevitabile sperimentare carenze nell’assistenza medica o infermieristica a causa dei lunghi tempi di attesa e/o per qualsiasi altro disservizio connesso. Tuttavia, vogliamo sottolineare che ciò non è colpa degli operatori sanitari, che sono vittime tanto quanto i pazienti di queste scelte di politica sanitaria sbagliate”.

“Per tale motivo distribuiremo un modulo sui social media e tramite ogni altra forma di promozione e condivisione, al fine di consentire ai cittadini di segnalare eventuali disservizi subiti nella struttura di pronto soccorso all’autorità giudiziaria competente. È fondamentale che ogni anomalia o irregolarità venga portata all’attenzione delle autorità competenti affinché si possano adottare le opportune misure correttive” aggiungono Ciangherotti e Porro.

“Invitiamo la comunità di Albenga a unirsi a noi nel promuovere questa iniziativa, affinché i diritti fondamentali di salute e benessere siano preservati e tutelati per ogni singolo individuo. Soltanto lavorando insieme, politici, cittadini e autorità sanitarie, potremo raggiungere risultati concreti e garantire un futuro migliore per la nostra comunità. Albenga non merita di avere un ospedale nuovo che sia stato declassato ad ambulatorio. Al di fuori di ogni ragionamento di coalizione, continueremo a lottare per garantire una sanità pubblica di qualità per tutti i cittadini, affinché nessuno debba subire disservizi o carenze nella propria assistenza medica”, concludono.