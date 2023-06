Ospedale Albenga, comitato ‘Senza ps si muore’: “Quanto affermato dalla minoranza non è vero. Sindaco si sta battendo con noi”

Albenga. “Leggiamo con stupore e delusione l’ennesimo comunicato sul tema della sanità da parte di esponenti della minoranza. Come comitato non vogliamo entrare in questioni politiche che non ci appartengono. La nostra posizione è sempre quella di cercare di portare avanti le richieste legittime in tema di sanità al di là delle appartenenze ai partiti. Non possiamo però esimerci dal segnalare in modo chiaro che quanto affermato non è vero”.

Il comitato spontaneo ingauno #senzaprontosoccorsosimuore decide di replicare così alle dichiarazioni espresse dai consiglieri di minoranza Cristina Porro (capogruppo Lega Albenga), Diego Distilo (capogruppo Aria Nuova per Albenga) e Eraldo Ciangherotti (capogruppo Forza Italia Albenga).

“Il sindaco Tomatis si sta battendo insieme a noi e a tutti cittadini per ottenere dalla Regione risposte chiare chiedendo un punto per affrontare l’emergenza dove possano accedere in modo diretto le ambulanze – proseguono dal comitato -. Questo per dare risposte alle legittime richieste dei cittadini di tutto il comprensorio perchè la situazione attuale è grave ed insostenibile. Invitiamo tutti a lasciar perdere le strumentalizzazioni politiche su temi così importanti come quelli sulla sanità e cercare di affrontare la situazione in modo compatto. Solo così avremo qualche possibilità di essere ascoltati dalla Regione”.

Aggiunge Dino Ardoino che, oltre a far parte del Comitato, è il presidente della Croce Bianca di Albenga: “Ringrazio il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis per quello che sta facendo sul tema sanità, per l’ospedale di Albenga e nell’impegno che ci vede impegnati, insieme, per poter avere un punto di emergenza che riceva anche i pazienti trasportati in ambulanza. Sono testimone in prima persona delle richieste formulate in tal senso e la mia presenza al fianco del sindaco è garanzia del fatto che stiamo cercando di fare il possibile per andare in questa direzione. Certe dichiarazioni fanno solo male alla nostra battaglia. Sarebbe più proficuo, su questo tema, remare tutti nella stessa direzione”.