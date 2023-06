Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “Il sindaco festeggia il Ppi senza emergenze, ma accontentarsi è da irresponsabili”

Albenga. “Il sindaco di Albenga festeggia sui media la riapertura del Ppi a 12 ore gestito dai medici generici o di famiglia. Peccato però che, dentro al Santa Maria di Misericordia, non entreranno le ambulanze dell’emergenza, ma solo i codici meno gravi per attività di elezione, radiografie o esami o visite per cronicità. Questo territorio non può concedersi il lusso di non avere un polo sanitario dedicato alle emergenze. Riccardo Tomatis, tradendo il mandato votato all’unanimità in consiglio comunale, si accontenta per portare a casa un titolo sui quotidiani, ma i cittadini sanno che quando si parla di salute accontentarsi significa rischiare di morire ogni giorno”. Lo afferma il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Nella giornata di ieri, in Regione si è tenuto un incontro durante il quale è emersa la notizia della riapertura sulle 12 ore del Ppi dell’ospedale di Albenga: “Si tratta del declassamento ufficiale del Santa Maria di Misericordia che ad oggi nel vigente Piano Sanitario ha ancora previsto un Pronto soccorso inserito nella rete emergenziale del 118 – spiega Ciangherotti -. L’annuncio della Regione Liguria è un ulteriore passo indietro rispetto al Ppi operativo prima dell’emergenza sanitaria, anche perché quello che riaprirà il 15 luglio sarà un punto di primo intervento dove non potranno accedere le ambulanze delle emergenze”.

“Il sindaco Tomatis deve spiegare ai cittadini albenganesi e a tutti quelli che vivono nel comprensorio ingauno, entroterra in particolare, che cosa c’è da festeggiare – prosegue il capogruppo forzista -. Approvare questo nuovo piano socio sanitario di prossima attuazione vorrà dire approvare il definitivo declassamento del Santa Maria di Misericordia da Pronto soccorso a Ppi e l’esclusione definitiva dell’ospedale di Albenga dal circuito delle emergenze”.

Secondo Ciangherotti, infine, “cantare vittoria per un Ppi sulle 12 ore, che non ha nulla a che vedere con il pronto soccorso, è a dir poco irresponsabile da parte di un sindaco chiamato a tutelare la salute dei cittadini. Chi avrà patologie gravi, dovrà comunque essere trasportato al Pronto soccorso del Santa Corona con l’incognita della viabilità stradale precaria del nostro territorio. Riccardo Tomatis si accontenta di un risultato che nei fatti non è solo una sconfitta per Albenga, ma è anche la condanna a morte definitiva dell’assistenza emergenziale sul nostro territorio”.