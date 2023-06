Osiglia, prosegue la protesta di Angela e Angelo Genta che dopo lo sfratto vivono nell’auto 

Osiglia. Rifiuto ufficiale dell’alloggio comunale e una querela di parte nei confronti di chi non permette ad Angela e Angelo Genta di recuperare gli effetti personali nell’abitazione dalla quale sono stati sfrattati.

Prosegue a muso duro la battaglia della coppia di Osiglia che vive da un mese su un’auto per protestare contro la “burocrazia italiana, sorda e cieca anche di fronte ad un invalido e a due anziani”, sottolinea l’uomo.

Nella data odierna al Comune di Osiglia sono state riconsegnate le chiavi dell’alloggio che era stato loro affidato per aiutarli in questa difficile situazione. “Non è idoneo, si può raggiungere solo con un ascensore quando avremmo bisogno, vista la mia invalidità, di un luogo a piano terra”, spiega Genta.

Ma non è tutto. Sempre il protagonista di questa vicenda ha sporto denuncia contro i nuovi proprietari della casa in cui hanno vissuto fino a maggio scorso, “in quanto non ci permettono di recuperare effetti personali, vestiti e quanto ci occorre. Inoltre, poiché secondo la sentenza del Giudice sarebbe nostra facoltà coltivare l’orto pertinente all’abitazione e usufruire del capanno di ricovero attrezzi, la querela riguarda anche tutto ciò: sono infatti stati installati dei chiavistelli che ci impediscono di entrare. Pertanto ci siamo rivolti ai carabinieri per formalizzare queste nostre istanze”, conclude Genta.