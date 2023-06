“Open Studi Aperti in tutta Italia”: l’iniziativa del Consiglio Nazionale Architetti anche a Savona

Savona. Il 23 e 24 giugno si svolgerà “Open Studi Aperti in tutta Italia”, la manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale Architetti PPC con “lo scopo di promuovere l’architettura e con l’intento di accomunare idealmente tutti gli architetti italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale” nell’ambito del quale le porte degli studi verranno aperte contemporaneamente al pubblico.

L’Edizione del 2023 sarà occasione anche per celebrare il Centenario della costituzione degli Ordini professionali a livello nazionale e l’Ordine degli Architetti PPC di Savona, con il patrocinio del Comune di Savona, ha deciso di promuovere un evento collettivo che “vuole presentare il lavoro degli architetti del territorio” tramite una mostra en plein air nelle aree pubbliche esterne della sede dell’Ordine in Piazza Guido Rossa a Savona.

La mostra consisterà in 4 installazioni temporanee rappresentate da case stilizzate, archetipo dell’abitare, che faranno da quinta per l’esposizione dei lavori degli iscritti della Provincia a testimonianza dell’importante ruolo dell’architetto nella società e nella qualità della vita delle persone. La sede dell’ordine si trasformerà in una vetrina per i neo iscritti attraverso l’allestimento di una mostra delle loro tesi di laurea.

“Vi aspettiamo venerdì 23 giugno, alle 18, per l’inaugurazione della mostra-installazione alla presenza del Presidente Matteo Sacco, dell’assessore all’Urbanistica Ilaria Becco, dei rappresentanti dei Decani del nostro Ordine e dei colleghi partecipanti alla mostra collettiva. Seguirà rinfresco in musica”, hanno fatto sapere dall’Ordine savonese.