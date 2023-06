“Once in a lifetime”: ecco il nuovo singolo del chitarrista savonese Paolo Ballardini, in arte Ballard

Savona. Usciranno il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate e della festa internazionale della musica, il nuovo singolo e il video-clip del savonese Paolo Ballardini, in arte ‘Ballard’.

“Once in a lifetime”, questo il titolo dell’ultima traccia di un lungo lavoro discografico che ha visto come ospiti Derek Sherinian (ex Dream Theater) Brett Garsed (guitar virtuoso), Colin Edwin (ex Porcupine Tree), Adàm Marko (Special Providence).

Ballard è un chitarrista che propone musica progressive rock strumentale influenzata da vari generi cercando di non rimanere bloccato nelle categorie, ma puntando ad esplora-re una gamma più ampia di contaminazioni grazie ad una costante ricerca musicale.

Il progetto nasce durante il primo lockdown 2020 dove ha scritto tutto il materiale ed ha poi creato un team di amici e professionisti del settore che lo hanno aiutato nella produzione musicale grazie al quale ha pubblicato sei singoli. Si è arrivati quindi all’ultima tappa di quest’album con l’annuncio dell’uscita della title track “Once in a lifetime.”

Chi ascolta artisti come Plini, Vola, Dream Theater, Porcupine Tree non avrà problemi a restare affascinato dal mondo sonoro di Ballard e dalla sua abilità di creare suggestioni a volte inaspettate.

“Once in a lifetime” non è una dimostrazione di bravura dell’artista, ma un diario di bordo nel quale ha appuntato sette differenti storie in sette tracce diverse ma ben amalgamate tra loro. Una vera chicca per gli appassionati di rock/metal, di chitarra e di musica strumentale a 360 gradi.

CHI E’ BALLARD?

Ballard è il mondo musicale di Paolo Ballardini, chitarrista di estrazione rock che in vent’anni di carriera ha sempre cercato di ampliare i propri orizzonti musicali con lo stu-dio e l’esperienza sul campo.

Lavora come session-man in orchestre teatrali di musical (Pretty Woman, Mamma Mia!, Saturday Night Fever ecc…) e televisive.

In ambito progressive, dal 2015 è chitarrista di “Excalibur” opera-rock dell’artista breto-ne Alan Simon; qui il contesto di contaminazione, con radici nel prog-rock più classico, gli ha dato la possibilità di condividere il palco con alcune icone come Martin Barre (Je-thro Tull), Michael Sadler (Saga), Richard Palmer (King Crimson), John Helliwell (Su-pertramp), Moya Brennan (Clannad) ecc…