Ok della Regione all’esenzione del bollo per veicoli gruppi comunali e di volontariato, protezione civile e antincendio boschivo

Liguria. La giunta regionale ha approvato oggi, con una delibera, l’esenzione dal pagamento del ‘bollo’ per i veicoli di gruppi comunali, del volontariato, protezione civile e dell’antincendio boschivo iscritti al sistema ZeroGis.

“Via libera dunque a ciò che avevo proposto con un Ordine del giorno approvato all’unanimità in Consiglio regionale durante l’ultima sessione di bilancio – commenta in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale – Si partirà in via sperimentale per l’anno 2023, per monitorare l’efficacia del provvedimento, per poi andare a regime dal 2024 in poi.

“Un aiuto concreto per sgravare chi opera sul nostro territorio svolgendo un lavoro importante, perché con il denaro risparmiato, i gruppi di volontariato, potranno acquistare dispositivi di protezione individuale e attrezzature utili per rafforzare il nostro straordinario sistema di volontariato. Ricordo che il nostro servizio di Antincendio boschivo e di Protezione civile è tra i più efficienti a livello nazionale”.