Oggetto misterioso nel cielo di Savona, svelato il mistero

Savona. L’Associazione Ricerca Italiana Aliena ha reso nota la soluzione del misterioso oggetto avvistato cadere su Savona. Dopo i precedenti comunicati, l’associazione è stata contattata da altri testimoni che hanno fornito due brevi filmati dell’evento in discussione.

Dai filmati è emerso che il presunto oggetto osservato si muoveva in due direzioni opposte, mantenendo però la stessa forma e le stesse caratteristiche. Le riprese mostravano una sfera luminosa con una scia fumosa e a tratti di colore fucsia.

Nei comunicati precedenti si erano esclusi aerei, volatili, droni e satelliti come possibili spiegazioni, ma si era mantenuta cautela riguardo ad un possibile razzo segnalatore. La svolta arriva con una testimonianza ulteriore da parte della signora Sandra, residente a Savona, che ha fornito sequenze di scatti effettuati sulla riva vicino alla spiaggia adiacente al tratto del Mercatò. Dalle foto emerge chiaramente che l’oggetto in questione è un razzo segnalatore, e si può individuare il punto di lancio tra le rovine dei cantieri navali Solimano, poco distante dalla Villa Zanelli e dalla caserma dei vigili del fuoco.

Come sospettato nei comunicati precedenti, non si escludeva del tutto la presenza di razzi segnalatori, ma i racconti dei testimoni e i pochi dati a disposizione non consentivano una corretta identificazione. Quindi, molto probabilmente si tratta di razzi a paracadute a luce rossa, i quali utilizzano la polvere nera come materia prima. La polvere nera è l’esplosivo in polvere più antico utilizzato dall’uomo e trova ampio impiego in pirotecnica per i fuochi d’artificio e come segnalatori.