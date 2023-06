Nuovo casello autostradale a Finale, fine lavori nella primavera 2024

Finale Ligure. Proseguono secondo cronoprogramma i lavori per l’ampliamento e la riqualificazione funzionale della stazione autostradale di Finale Ligure, risalente agli inizi degli anni ’70.

L’investimento della concessionaria del Gruppo ASTM – il secondo operatore al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali, con una rete di circa 6.200 km, di cui oltre 1.400 km in Italia – è pari a circa 3 milioni di euro, dei quali 2,2 milioni di euro per lavori e la restante parte per spese necessarie all’attuazione dell’intervento.

Nell’ambito della progettazione esecutiva previsto anche il park di interscambio, da 40 posti per auto e moto, necessario considerata l’attuale situazione che vede un solo corridoio, con capacità limitate e con problemi di sicurezza.

Attualmente sono in corso i lavori di completamento delle finiture dell’edificio principale e del parcheggio di interscambio posto in prossimità del casello autostradale, a cura dell’impresa Preve Costruzioni S.p.A. di Roccavione (Cuneo), che si è aggiudicata l’appalto indetto da Autofiori.

L’avanzamento dei lavori è pari al 60%, con la conclusione prevista entro la primavera del 2024, tenuto contro delle interruzioni estive che si rendono necessarie per poter garantire la massima funzionalità della stazione autostradale esistente.

L’opera prevede una azione a monte dell’attuale struttura, con la demolizione e ricostruzione in toto del casello, oltre all’ampliamento della pensilina per una corsia riservata ai soli clienti dotati di Telepass. Questo dovrebbe agevolare il flusso veicolare in entrata e in uscita.

Un attento studio delle fasi esecutive, infatti, sta permettendo di eseguire l’opera senza mai interrompere il traffico autostradale.

L’intervento in atto da parte di Autofiori, che ha visto in precedenza la realizzazione della nuova rotonda all’altezza dello svincolo per il casello finalese, era stato a suo tempo sollecitato dalle stesse amministrazioni comunali del comprensorio in relazione al flusso di utenti molto elevato e ai disagi che si creano nei periodi di esodo e controesodo estivo, così come durante ponti e festività di vario genere.