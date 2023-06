Nuova pista ciclabile ad Albenga, Distilo: “Spesi 780mila euro per un’opera provvisoria. Roba da corte dei conti”

Albenga. C’è la pista ciclabile, o meglio il nuovo tratto di collegamento tra il centro di Albenga e Bastia, al centro dell’attacco del consigliere di minoranza Diego Distilo (Aria nuova per Albenga) all’amministrazione comunale.

“Spesi 780mila euro, di cui 600mila con fondi PNRR, ma per un’opera solo provvisoria, – ha tuonato Distilo. – Avevo denunciato giorni scorsi il restringimento del letto del fiume e ho voluto vedere l’autorizzazione idraulica ed è emerso che l’autorizzazione idraulica rilasciata è per ripristinare i gabbioni e per creare la pista di cantiere per i mezzi”.

“A questo punto ho chiesto il verbale della conferenza dei servizi e li c’è il parere per la pista ciclabile con delle prescrizioni chiarissime: è scritto chiaramente che, qualora dovranno essere eseguiti lavori di sistemazione idraulica le opere realizzate nella fascia di edificabilità assoluta, le opere realizzate dovranno essere ricollocate senza che il soggetto attuatore posso vantare nessun diritto”, ha proseguito.

“Praticamente, – ha aggiunto ancora, – se un domani sistemassimo l’argine del fiume Centa o il settore idraulico della Regione lo chiedesse, il comune di Albenga e lo stato italiano avrebbero perso 780mila euro. Questa roba merita un parere della corte dei conti perché potrebbe essere un danno erariale incredibile”, ha concluso Distilo.