Nuoto Artistico, Rari Nantes Savona a Riccione per il Campionato Italiano Assoluto Estivo

Savona. La Bper Rari Nantes Savona di Nuoto Artistico sarà impegnata nel Campionato Italiano Assoluto Estivo, che si svolgerà da domani, giovedì 8 giugno, a domenica 11 giugno nello Stadio del Nuoto di Riccione e che vedrà la partecipazione di 250 atleti provenienti da 33 società.

47 atlete sono iscritte alle eliminatorie del singolo femminile e 10 atleti a quelle del singolo maschile; le coppie del doppio femminile sono 38 e quelle del doppio misto 11; le squadre sono 10 e i team dell’acrobatic routine 17. Questo campionato sarà l’occasione per testare l’applicazione del nuovo regolamento internazionale, soprattutto alla vigilia dei prossimi grandi eventi: i campionati Europei in Polonia dal 21 al 25 giugno e i campionati Mondiali a Fukuoka dal 14 al 25 luglio. Le finali saranno tutte trasmesse in diretta su Rai Play e Rai Sport + HD.

Le sincronette savonesi gareggeranno nell’esercizio Singolo femminile con Beatrice Andina e Flaminia Vernice. Nel Solo Maschile gareggerà Thomas Codrescu. Nel Doppio scenderà in vasca la coppia formata da Flaminia Vernice e Sarah Maria Rizea. Per quanto riguarda la specialità del Duo Misto la coppia savonese sarà composta da Vittoria Peri e Thomas Codrescu.

Inoltre, il Savona si avvarrà del punteggio del Duo formato da Costanza Di Camillo e Costanza Ferro (Rari Nantes Savona – Marina Militare) e del punteggio del singolo di Domiziana Cavanna (Rari Nantes Savona – Fiamme Oro).

Infine, la Squadra della BPER Rari Nantes Savona sarà composta da: Sophie Tabbiani, Giorgia Lucia Macino, Beatrice Andina, Vittoria Peri, Greta Gitto, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Alice Tissone, Ilaria Ricuperato, Maria Vittoria Manni, Thomas Codrescu, Melissa Polidoro Baglione.

La atlete biancorosse saranno guidate dagli allenatori Benedetta Parisella, Federica Sala e Davide Torreggiani.

IL PROGRAMMA

Giovedì 8 giugno:

09.15 – 13.15 Eliminatorie duo misto e duo F. (dall’1 al 21)

14.45 – 17.15 Eliminatorie duo F. (dal 22 al 38)

18.30 – 20.00 Eliminatorie singolo M

Venerdì 9 giugno:

09.00 – 13.00 Eliminatorie singolo F

16.15 – 18.15 Eliminatorie acrobatic routine

19.15 – 20.15 Finale acrobatic routine diretta Rai Play + differita Rai Sport + HD 21.30 / 23.00

Sabato 10 giugno:

10.15 – 12.45 Eliminatorie squadra

17.15 – 20.00 Finali duo e duo misto diretta Rai Play + differita Rai Sport + HD 20.45 / 23.30

Domenica 11 giugno:

09.00 – 11.00 Finale squadra diretta Rai Sport + HD

12.00 – 14.40 Finali singolo F e singolo M diretta Rai Sport + HD fino alle13.40 e a seguire diretta Rai Play