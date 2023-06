Notte prima degli esami… Furto aggravato all’interno dell’istituto “Pertini” di Savona: un arresto

Savona. Un cittadino italiano 33enne, ritenuto responsabile di furto aggravato all’interno dell’istituto scolastico “S. Pertini” di Savona, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno intensificato i servizi di prevenzione e controllo nel savonese per permettere il regolare svolgimento degli esami di maturità nei diversi istituti scolastici.

L’uomo, forzando la porta di ingresso dell’edificio, si era introdotto nell’istituto alla ricerca di oggetti da rubare. Il movimento sospetto era stato notato da alcuni residenti, che hanno segnalato immediatamente il problema al numero di emergenza 112.

I militari, che si trovavano già in zona proprio per controllare le scuole savonesi, sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato il soggetto mentre usciva dalla scuola con uno zaino in spalla, rubato poco pima all’interno dell’istituto.

Il 33enne è stato quindi arrestato e verrà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Savona.

I carabinieri evidenziano come l’attività di questa notte dimostri ancora una volta l’importanza di segnalare prontamente, tramite utenza telefonica di emergenza 112, i comportamenti sospetti a cui si assiste, per permettere alle Forze dell’Ordine di intervenire efficacemente e in tempi rapidi.