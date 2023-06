Nottata movimentata per il 118: numerosi gli interventi per abuso di alcolici tra giovani e giovanissimi

Savona. La nottata che ha accompagnato l’inizio del ponte del 2 giugno è stata a dir poco movimentata per il personale del 118, impegnato in numerosi interventi.

Decine, infatti, sono state le chiamate nella notte, e fino alle prime luci dell’alba, la maggior parte delle quali legate a casi di abusi di alcolici tra giovani e giovanissimi.

Circa una trentina gli interventi e nottata di super lavoro anche per i pronto soccorso degli ospedali della Provincia, ma per fortuna non si sono registrati critici.