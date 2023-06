Non vedente derubato in treno tra Genova e Savona: “Il ladro si è preso anche la mia barra Braille, un danno enorme per me”

Savona. Non c’erano soldi ma diversi oggetti fondamentali per una persona con disabilità visiva nello zaino che, ieri domenica 4 giugno, è stato rubato ad un non vedente che stava viaggiando su un treno tra Chiavari e Genova Voltri.

L’episodio si è verificato a bordo del regionale partito dalla cittadina del Tigullio alle 9.38 e in arrivo a Voltri verso le 10.30 circa.

Federico Melloni, vittima del furto, spiega: “Di solito tengo la mano appoggiata allo zaino, che è costantemente accanto a me. L’ho sollevata soltanto un momento per bere da una bottiglietta: quando l’ho posata di nuovo, lo zaino era sparito”.

Un furto rapidissimo, che però ha finito per complicare non poco la routine quotidiana di Federico: “Nello zaino rubato erano contenuti un bastone bianco per non vedenti, una barra Braille, strumento essenziale per la vita di una persona con disabilità visiva, e un registratore digitale e altri effetti personali. Fortunatamente non c’erano né soldi né documenti”.

Il danno maggiore è costituito, ovviamente, della sottrazione della barra Braille, dispositivo hardware che, collegato ad un computer, consente di leggere ciò che è visualizzato sullo schermo. Un’attrezzatura piuttosto costosa e, al giorno d’oggi, fondamentale per chiunque sia affetto da disabilità visiva.

Da qui l’appello, rivolto a chiunque dovesse ritrovare gli oggetti o addirittura al ladro, qualora, resosi conto del valore relativo della refurtiva, volesse farla riavere al suo proprietario: “Chiedo a chiunque trovasse una custodia che può sembrare uno strumento musicale con un adesivo di Radio Jasper di contattare o la redazione di IVG.it o il sottoscritto al numero 333.7571417”.