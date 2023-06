Non una mostra su un artista dimenticato ma un progetto sulla libertà: successo per l’evento su Ferdinando Latroja, il fotografo che… non esiste

Loano. Non una semplice mostra su un artista scomparso nel nulla, ormai finito nell’oblio e miracolosamente riemerso dal passato, ma un progetto fotografico di più ampio respiro, elaborato per spingere i visitatori a riflettere sulla libertà di pensiero e di espressione, sul senso del pudore (specie sui social network) e sullo spirito di solidarietà umana e sociale, sui limiti delle tecnologie più moderne e, in generale, sulla società odierna, che par aver perso molte delle sue bussole.

Era tutta una messinscena “Liberi tutti”, la mostra che il creativo loanese Alessandro Gimelli ha dedicato alla vita e alle opere del misconosciuto fotografo messicano Ferdinando Latroja la sera dello scorso 17 giugno nel suo workshop “The Overpass” di via Richeri a Loano.

Nei giorni scorsi Gimelli aveva annunciato sulla propria pagina Facebook il ritrovamento dei diari, degli effetti personali e dei lavori di Latroja. Un ritrovamento casuale eppure importantissimo, che permetteva di restituire e far conoscere al grande pubblico la vita e le opere di un fotografo scomparso e per lo più dimenticato, che pure aveva trascorso a Loano gli ultimi cinque anni noti della sua vita.

Per una sera sola, Gimelli ha allestito nel suo studio una mostra che ripercorreva le varie fasi dell’esistenza di Latroja e metteva in mostra alcuni cimeli della sua vita e alcuni suoi scatti. Specie le istantanee dedicate alle mattonelle, vero e proprio oggetto “culto” di Latroja, che in molte occasioni ha detto di sentirsi “schiacciato dalla vita come una mattonella” a causa delle tante vicissitudini negative che lo avevano colpito.

La mostra ha ottenuto un notevole successo di pubblico: tantissime persone, infatti, hanno visitato l’Overpass e sono rimaste colpite dall’allestimento di Gimelli, dalla storia di Latroja, segnata dal successo e anche da una certa dose si sfortuna, e dai suoi lavori, incredibilmente moderni pur essendo stati realizzati tra gli anni ’70 e ’90 del secolo scorso, e dai cimeli, come detto riemersi dal passato come grazie ad una macchina del tempo. Ad arricchire la mostra, il contributo video di Cristiana Mecozzi, attrice e autrice molto attiva sui social-network, dove propone video stile mockumentary: a lei il compito di “raccontare” la figura di Latroja con un tocco da attrice e artista e anche da rigorosa divulgatrice scientifica.

Prima di lasciare lo studio, però, ecco la rivelazione: Ferdinando Latroja non esiste. La sua biografia è stata inventata di sana piana, le sue fotografie sono state realizzate da Gimelli o dall’Intelligenza Artificiale, alla cui fredda creatività si deve anche l’immagine dello stesso fotografo, realizzata da zero sulla base di alcune semplici informazioni immesse nel sistema. I cimeli, infine, sono stati prelevati qua e là dalle cantine o dalle soffitte di amici e conoscenti.

Una sorta di “truffa” di cui il giornalista di IVG.it era perfettamente a conoscenza e che pure ha voluto supportare per sostenere l’obiettivo finale di questo progetto creativo: indurre tutti i visitatori a riflettere. A riflettere su cosa può fare oggi l’intelligenza artificiale e a quali possono e devono essere i suoi limiti; a riflettere sul comportamento di tanti di noi sui social network, diventati veri e propri ritrovi di hater e cinici del tutto privi di compassione che, pur di parlare ed esprimere il loro pensiero al grido di “Io posso dire ciò che voglio” dimenticano il rispetto e la solidarietà umana; a riflettere su ciò che noi, tutti noi, siamo diventati, specie quando siamo in Rete. Perché, come spiega Gimelli: “Siamo stati tutti Ferdinando Latroja almeno una volta nella vita”.

Di seguito, la “rivelazione” di Gimelli ai visitatori della mostra.

Siamo stati tutti Ferdinando Latroja almeno una volta nella vita.

Tutto quello che avete letto, visto e sentito è completamente inventato (e ovviamente ogni riferimento a fatti o persone reali è puramente casuale): le immagini che avete visto sono state create utilizzando un’intelligenza artificiale in grado di creare (quasi) qualsiasi immagine partendo da una descrizione testuale e attingendo a un gigantesco database e la storia di questo controverso artista è un puzzle i cui pezzi sono frammenti di varie vite prese, smontate e rimescolate tra di loro, ma soprattutto sono frammenti di maleducazione mascherata da libertà che tutti i giorni incontriamo sui social, al bar, sul treno, per strada.

Per questo motivo Ferdinando Latroja non esiste ma potrebbe essere chiunque di noi. I titoli delle sue opere fotografiche sono i commenti che leggete ogni giorno sui social e con i quali gli haters non cercano tanto di convincervi che quello che piace a loro deve piacere anche a voi, ma che dovete odiare le stesse cose che odiano loro. È a questo punto che diventa essenziale trovare il tempo di filtrare quello che leggiamo, vediamo e ascoltiamo per separare la seta dal cotone e sviluppare un proprio pensiero libero da condizionamenti: siamo noi a dover decidere cosa dobbiamo amare od odiare in base al nostro pensiero razionale per non correre il rischio di oltrepassare la linea che separa la libertà di espressione dalla libertà di maleducazione.

“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”: possiamo dire e fare quello che vogliamo a patto di essere coscienti che le nostre azioni e le nostre parole produrranno delle conseguenze di cui saremo responsabili e produrranno effetti, se non immediatamente su di noi, sugli altri.

Quando spariamo cinicamente a zero su tutto e tutti invocando la democrazia come garante della libertà di dire qualsiasi cosa, ci esponiamo al fuoco amico: la nostra incrollabile convinzione di potere tutto rischia di ritorcersi contro di noi tramutandoci in bersagli di altri e del destino che, nella sua indiscutibile incertezza, sa zittirci meglio di qualsiasi battuta sarcastica che noi saremo mai in grado di concepire.

La battute fredde e calcolate per ottenere attenzione sui social a discapito degli altri durano il tempo di uno serali, Ferdinando Latroja cristallizza gli stessi pensieri attraverso i titoli delle sue fotografie; fa differenza che un concetto sia espresso da un utente senza identità o che a farlo sia una persona a cui potete dare un volto, seppure vi venga rivelato che non esiste? L’inesistente Ferdinando Latroja è poi così diverso dai troll che si nascondono dietro all’immagine di un fiore con lo pseudonimo di Pirolina Intransigente?

Quello che non consideriamo mai, soprattutto oggi, è un diritto ancora più importante di quello alla libertà di espressione pur essendo esso stesso un’espressione: il diritto al silenzio. Ci sono cose più grandi della nostra opinione e spesso ce ne dimentichiamo. Ricordarci che il silenzio è d’oro equivale a riconoscere al diritto al silenzio anche la sua valenza di dovere al silenzio quando la nostra opinione non è espressamente richiesta o non aggiunge nulla alla discussione.

Ogni opinione che esprimiamo, ogni commento che lasciamo dice qualcosa di noi che contribuisce a costruire il nostro identikit agli occhi di chi abbiamo intorno; allo stesso modo quando diciamo “non mi interessa cosa pensate di me e di quello che dico” raccontiamo una parte di noi esponendoci all’obiettivo del Ferdinando Latroja di turno che dopo averci messo alla berlina darà un bel colpo di spugna rispondendo “…e fatti una bella risata” attraverso l’ennesimo folle, pazzesco e assurdo commento da social media.

Questa mostra su Ferdinando Latroja è in realtà una mostra sulla libertà, che non significa essere Ferdinando Latroja.

Come già detto, tutto quanto riguarda le vita di Ferdinando è frutto della mia fantasia. Per ricostruire la sua vicenda personale ho preso spunto da film e libri utilizzando lo stesso espediente che Alessandro Manzoni, di cui quest’anno ricorrono i 150 anni dalla morte, usò per i suoi “Promessi Sposi”: il manoscritto ritrovato in un baule.

Tutta la sua produzione fotografica (tranne le polaroid e un paio di scatti gentilmente concessi da Sabrina e Alessandra Materassi insieme al materiale che vedete esposto) è stata creata da zero utilizzando un software che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare contenuti di vario tipo. Questo spinge a una ulteriore riflessione sul futuro (o sul passato, in questo caso) della fotografia e dell’arte: quand’è che gli autori finiscono di essere utilizzatori delle nuove tecnologie e iniziano a esserne dei prestanome?

Tutte le immagini che avete visto, le cucine, i piatti, le auto distrutte e lo stesso Ferdinando non esistono se non nelle parole che ho inserito nel software: non sono vere, ma sono verosimili, esattamente come la testimonianza di Maurizio Damonte, loanese doc emigrato per davvero a Città del Messico che si è prestato al gioco e che ringrazio.