Non c’è pace per l’acquedotto nel ponente ligure: guasto e nuovi disagi anche per Andora

Ponente. Non c’è pace per il servizio idrico nelle località del ponente ligure: oggi si è verificata una ennesima rottura dell’acquedotto del Roya, in questo caso delle tubature che passano sotto via Torino nel comune di Diano Marina.

Il guasto si è verificato in mattinata e i tecnici di Rivieracqua sono all’opera per ripararlo, ma l’intervento si protrarrà anche nella giornata di domani.

I lavori comporteranno cali di pressione in tutta la zona del Golfo Dianese così come nel comune di Andora, nel savonese, il quale si è già dovuto attivare con sue infrastrutture in merito alle carenze e criticità idriche, non senza polemiche nei confronti del gestore.

Alla ripresa dell’erogazione idrica potranno verificarsi dei fenomeni di opalescenza dell’acqua che però non ne pregiudicheranno la potabilità.

Rivieracqua auspica un ritorno alla normalità entro domani.