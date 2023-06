“No al cibo sintetico”: nasce l’alleanza a difesa dei consumatori e dell’ambiente

Liguria. “L’iniziativa rappresenta un’importante assunzione di responsabilità nella ricerca delle ragioni tecniche e valoriali per contrastare rischi reali di desertificazione delle campagne, di speculazione finanziaria e monopolio brevettuale. Senza dimenticare tutte le preoccupazioni per la salute dei consumatori, che da mesi come Coldiretti cerchiamo di denunciare a gran voce”.

Così Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale spiegano le ragioni alla base della nascita dell’inedita, ampia e composita alleanza per reclamare la difesa della cultura del cibo di qualità e spingersi contro quello artificiale e sintetico.

Al suo interno possiamo annoverare ben 39 organizzazioni nazionali, quali ACLI, AcliTerra, ADUSBEF, ANPIT, ASI, AssoBio, Centro Consumatori Italia, Cia, CNA, Città del Vino, Città dell’Olio, Codacons, CODICI, Consulta Distretto del Cibo, CTG, Coldiretti Demeter, Ecofuturo, EWA, FEDERBIO, Federparchi, FIPE, Fondazione QUALIVITA, Fondazione UNA, Fondazione UniVerde, GLOBE, GREENACCORD, GRE, Italia Nostra, Kyoto Club, LEGA CONSUMATORI, MASCI, MOVIMENTO CONSUMATORI Naturasi, Salesiani per il sociale, Slow Food Italia, UNPLI e Wilderness.

“Questa nuova alleanza – aggiungono Boeri e Rivarossa – è stata varata dai rappresentanti delle diverse organizzazioni nel corso di un incontro svoltosi nella Sala Consiglio della Sede Coldiretti di Roma”.

“Il primo obiettivo dell’iniziativa è la sottoscrizione di un Manifesto per esporre le ragioni della stessa alleanza, cui si affianca la volontà di aprire un confronto con istituzioni, associazioni, mondo scientifico, imprese e cittadini per l’avvio di una battaglia, quella contro il cibo sintetico e artificiale, che è possibile vincere. Non solo a livello italiano, ma anche in una proiezione europea, nella certezza di agire per il bene comune”.

La stessa Cia-Agricoltori aveva lanciato l’allarme: “Apprezziamo l’iniziativa parlamentare che con il Disegno di legge sul cibo sintetico dà priorità e piena legittimità al principio di precauzione, fino a quando l’Efsa non si esprimerà in merito con valutazione scientifiche ed esaurienti sull’eventuale rischio per la salute umana. Del resto, la partita futura e concreta si gioca tutta a Bruxelles” aveva affermato il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, intervenendo in audizione al Senato della IX e X Commissioni riunite sul Ddl “disposizioni in materia di divieto di produzione di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici”.

Da parte di Fini, nuovamente sottolineate anche al Senato, le perplessità rispetto agli scenari futuri che potranno riguardare la produzione in laboratorio di sempre più alimenti, non solo carne e latte: “Accadrebbe – ha aggiunto il presidente di Cia – tralasciando l’agricoltura e, quindi, il territorio e quelle politiche ambientali di cui il settore è garante”.

Inoltre, ha detto Fini: “Il cibo sintetico va nella direzione opposta a quella che è la nostra idea di alimentazione, basata sulla valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche nazionali, simbolo di alta qualità e identificative dei territori e delle tradizioni nazionali. C’è il rischio concreto che l’agricoltura venga ridimensionata con ovvie conseguenze sulle aree interne con il progressivo spopolamento”.

Si tratta di una produzione artificiale in grande espansione, con le aziende di riferimento a livello mondiale, tra laboratori e start up, passate da 13 a 117 dal 2016 al 2022 e la produzione globale di carne in vitro che si prospetta al 2030 in aumento fino a 2,1 milioni di tonnellate.

“Il cibo sintetico finirà per costare di più in termini di sostenibilità ambientale – ha concluso Fini – e senza alcuna certezza di migliore salute e nutrizione per i cittadini”.