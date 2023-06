Nell’ultimo giorno di scuola gli studenti e i docenti del Falcone ricordano Andrea Mileto, scomparso in un incidente stradale

Loano. Oggi, nell’ultimo giorno di scuola, i ragazzi dell’Istituto Falcone di Loano hanno voluto ricordare Andrea Mileto, il loro compagno tragicamente scomparso in un incidente il 7 maggio scorso.

Gli studenti del triennio e i docenti si sono stretti in un abbraccio al padre e al fratello presenti allo stadio Ellena per assistere alla partita di calcio organizzata in ricordo del giovane 17enne.

“È un giorno di festa oggi, anche se velato dalla tristezza per la mancanza di Andrea, ma sicuramente lui sarebbe contento di essere ricordato dai suoi compagni e amici così, con un momento di svago e di divertimento” ha espresso la vicepreside Santi, prima di dare inizio alla gara.

E’ stata così una giornata all’insegna del “sano agonismo” e del piacere di stare insieme nel ricordo di un amatissimo compagno di scuola.