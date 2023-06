Negozi allagati a Zinola, i titolari: “Un disastro. Così ogni volta che piove, ma il Comune non ci ascolta. Serve intervenire”

Savona. “Un disastro. Sono anni che chiediamo al Comune di intervenire, ma ci troviamo sempre nella stessa situazione: ogni volta che piove i negozi si allagano“. È il commento dei titolari delle attività di Zinola, a Savona, che questa mattina si sono allagate in pochissimi minuti a causa di un forte e breve temporale.

Decine di centimetri d’acqua in molte attività del quartiere (la panetteria, il parrucchiere, il ristorante, il negozio di abbigliamento e il tabacchino), oltre che in alcune cantine.

Un grido dall’allarme già lanciato dai commercianti, rimasto però inascoltato in questi anni: “L’ufficio tecnico non sa come risolvere il problema, l’acqua non viene scaricata verso il mare, non si può andare avanti così”, ha detto il titolare della panetteria.

“In 10 minuti si è allagato tutto, sul marciapiede scorreva un fiume d’acqua. Questa volta è successo tutto molto velocemente. Non ho mai visto una cosa del genere“, ha detto la titolare di Acconciature Miral, attività aperta da 12 anni.

“Ci siamo ritrovati con mezzo metro d’acqua in cucina, – hanno spiegato con sconforto la titolare del ristorante Maria Lucia Favale. – Per fortuna c’erano questi angeli (i vigili del fuoco) che ci hanno dato una mano. Ma ora dovremo fare la conta dei danni”. “Se non viene trovata una soluzione, ogni volta che piove qui andiamo a bagno“, ha fatto eco ai colleghi.

I commercianti chiederanno un incontro con l’amministrazione comunale per poter risolvere la situazione ed evitare i continui allagamenti.