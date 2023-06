Nasce il gruppo di Alfieri Paralimpici: avrà il compito di diffondere i valori dello sport in Liguria

Liguria. Sei donne e sei uomini, atleti che ogni giorno portano avanti con forza, determinazione e orgoglio i valori dello sport paralimpico. E’ composto da loro il gruppo di Alfieri Paralimpici della Liguria.

Si tratta di dodici atleti che avranno il compito di trasmettere ai ragazzi delle scuole, nelle associazioni e presso le istituzioni i valori dello sport paralimpico.

L’idea nasce dal vicepresidente del Comitato paralimpico della Liguria Dario Della Gatta che ha portato avanti il progetto.

Il gruppo di Alfieri Paralimpici è composto da: Agnese Spotorno (atletica), Amanda Embriaco (canoa/kajak), Andrea Modica (atletica/sci), Cinzia Mongini (danza sportiva), Elisa Corda (canottaggio), Emanuele Valenza (atletica/paracadutismo indoor), Enrico Zappavigna (pallavolo – sport silenziosi); Francesca Salvadè (sport equestri), Francesco Bocciardo (nuoto), Gian Filippo Mirabile (canottaggio), Lorenzo Tonetto (atletica) e Vittoria Oliva (tennistavolo).

“L’obiettivo di questo gruppo di atlete e atleti è quello di diffondere in giro per la Liguria i valori dello sport paralimpico – spiega il vicepresidente del comitato paralimpico della Liguria Dario Della Gatta -. Si tratta di ragazzi straordinari che dimostrano come lo sport rappresenti un valore aggiunto nella società e sia capace di abbattere barriere, creare socialità e integrazione. Per questo è fondamentale parlare ai più giovani così come alle associazioni e alle istituzioni”.

Il nuovo gruppo di Alfieri Paralimpici della Liguria unisce tutta la regione da Levante a Ponente ed è composto da rappresentanti delle principali discipline sportive: atletica, nuoto, canoa, canottaggio, sport equestri, pallavolo, tennis tavolo, danza sportiva, paracadutismo, sci.