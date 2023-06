Movimento Sportivo Popolare, la Liguria alle finali nazionali con gli sport da combattimento

Savona. Il Comitato regionale ligure e quelli territoriali saranno protagonisti con gli atleti dei campionati liguri, che verranno disputati a Lavagna con l’ultima tappa del Kombat Tour MSP, progetto finalizzato al fairplay.

Le discipline presenti saranno pugilato, kickboxing e Muay thai, nella città di Rimini. La presidente del Comitato ligure MSP Silvia Berardi dichiara: “È la prima volta che la Liguria unita partecipa con entusiasmo alle finali nazionali con tal settore. Ci siamo impegnati molto in questo anno, dopo la ripartenza dello sport, in seguito all’emergenza sanitaria legata al Covid. La nostra formazione ha fatto sì che diversi tecnici con esperienza abbiano intrapreso in questo anno la specialità di arbitro/giudice. Un lungo percorso costruttivo, di studio e pratica”.

“La terna arbitrale della nostra Liguria, pertanto – prosegue – sarà protagonista dei campionati nazionali MSP Italia a Rimini. Un’ottima esperienza di crescita per loro e per i nostri giovanissimi atleti, già campioni regionali liguri passati per la qualificazione nazionale MSP Italia a Rimini”.

Gli atleti che rappresenteranno la Liguria e cercheranno di portare il titolo nazionale a casa sono Amelia Zamana, Camilla Valorio, Joergen Dani, Simone Amatruda, Elion Sinani, Silvio Mancini, Alessia Patruti, Gabriele Sansalone, Luca Magaldi, Francesco Lacerignola, Leila Secci, Orges Lika, Matthias Jonson Grighenti.

Si apre così un weekend all’insegna dello sport Summer Edition Nazionale 2023 MSP Italia con pattinaggio, calcio futsal, nuoto, tennis, arti marziali e sport da combattimento, danza. Molti gli eventi sportivi e sociali in programma per l’estate promossi dall’Ente sportivo MSP Italia Comitato ligure MSP.