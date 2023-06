Mostra fotografica nel centro storico per raccontare la Carcare di ieri e di oggi, Scarrone: “Ci serve l’aiuto di tutta la cittadinanza”

Carcare. Un viaggio nel tempo nella storia di Carcare attraverso la fotografia, è questa l’idea che da tempo vorrebbe realizzare, attraverso l’aiuto dei suoi concittadini, il fotografo locale Lino Genzano ed ora è arrivato il momento di renderla concreta.

“Passeggiando tra i ricordi”, questo il titolo scelto per la mostra che vuole raccontare il paese valbormidese tra il suo passato e il suo presente. Il progetto, infatti, è quello di esporre gli scatti di attività di famiglia e botteghe di ieri accanto ai negozi di oggi. Il tutto nel centro storico del paese, ovvero in via Castellani e via Garibaldi.

“Le fotografie – spiega l’assessore alla Cultura Beatrice Scarrone – potranno essere portate allo studio di Lino Genzano che le scannerizzerà e subito le restituirà ai proprietari. Per realizzare questa mostra, infatti c’è bisogno tutta la cittadinanza carcarese. Per questo invitiamo cittadini, associazioni e i titolari dei locali a partecipare alla riunione organizzativa che si terrà mercoledì 14 giugno alle ore 21 in sala consiliare”.

Ma non solo fotografie, l’idea è quella di accompagnare la mostra con l’intervento di esperti pronti a raccontare aneddoti e storie locali e di organizzare con i locali delle vie e le associazioni un aperitivo dal titolo “C’era una volta…”,

“Sarebbe bellissimo – conclude Scarrone – vedere i nonni accompagnare i propri nipoti per le vie del nostro centro, così che quei celebri ‘Qui una volta c’era…’, grazie a questa iniziativa di Lino, saranno davvero visibili e più reali”.