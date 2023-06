Molti bus senza aria condizionata, i sindacati di Tpl: ”Intervenire tempestivamente”

Savona. “Caldo e niente aria condizionata su molti bus”. Lo evidenziano le sigle sindacali di Tpl. “Per l’ennesimo anno siamo costretti a segnalare il mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione nella maggior parte degli autobus della flotta. La nostra preoccupazione è che il microclima che inevitabilmente viene a crearsi all’interno dell’autobus possa causare improvvisi malori, sia per il conducente sia per l’utenza, come avvenuto in passato a causa delle temperature elevate”.

Organizzazioni sindacali e RSU “chiedono all’azienda di intervenire tempestivamente per risolvere il problema in tempi brevissimi”.

Poi continuano “rimarchiamo per l’ennesima volta lo stato precario dei mezzi, siamo all’inizio dell’estate e questo caldo non fa che preoccupare maggiormente il personale. La situazione estremamente critica avrà nella nostra provincia inevitabili conseguenze negative sulla qualità e quantità del servizio erogato. Dare la colpa a certi mezzi vecchi è solo l’ennesima scusa di chi non sta facendo nulla, anche quelli nuovi spesso hanno problemi analoghi, la verità è che nessuno vuole assumersi responsabilità, la dirigenza è assente e nulla facente sui problemi reali che il personale e l’utenza devono subire tutti i giorni. La politica latita ormai da anni, una politica di emergenza, volta a cercare di ‘rattoppare’ le innumerevoli situazioni critiche, ci vuole invece politica strutturale e programmata”.

I sindacati sottolineano che “i lavoratori non ci stanno a fare da parafulmine e assumersi continuamente responsabilità che non ci competono”. Pertanto è stato richiesto un incontro urgente al Prefetto Enrico Gullotti, al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, al sindaco di Savona Marco Russo unitamente agli altri sindaci dei comuni soci “per una analisi dei gravi problemi organizzativi che colpiscono i lavoratori di Tpl Linea, in particolare i conducenti e come ricaduta anche l’utenza, per le critiche condizioni di funzionamento degli autobus. Problemi da molto tempo annunciati e aggravati dalle pesanti situazioni climatiche” sottolineano.

“La mancanza da parte degli enti proprietari della società di giungere a dotare l’azienda di una governance competente e operativa preoccupano molto lavoratori e non si considerano accettabili i pesanti ritardi nella risoluzione dei problemi da tempo denunciati”, concludono i sindacati.