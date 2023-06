Millesimo, i kids di Project Ephebatos brillano ai nazionali di “Spartan Race”

Millesimo. Grande weekend di sport a Cesenatico, che ha ospitato la prima tappa del campionato nazionale di “Spartan Race”.Proprio in questa sede, dove gli atleti di tutt’Italia e dintorni si sono riuniti per gareggiare sulle diverse distanze di gara proposte da Spartan (5+, 10+,21+ km), ha debuttato il settore giovanile della ASD Project Ephebatos di Millesimo.

Questa volta gli atleti adulti sono rimasti ai box, per la preparazione della tappa di Morzine, nel campionato francese: le vere star del weekend sono stati i piccoli atleti della scuderia, che sebbene fossero al loro battesimo del fuoco, sono tornati a casa con un ricco bottino.

Con due ori e un bronzo in diverse categorie d’età, i kids di Project Ephebatos hanno fatto scintille sotto l’occhio vigile dell’istruttore Thomas Portela: i due ori sono entrambi in rosa, con Agnese De Micheli che ha conquistato la categoria 12-14 e Rachele Del Prato che si è porta a casa il primo posto della categoria 10-11. Per i maschietti del team svetta la performance di Matteo Ciocca, in terza posizione anch’esso nella categoria 10-11. Un’ottima prestazione anche per il fratello, Paolo Ciocca, e per Alessandro Trimboli.

Occupati con un evento di promozione sportiva in Val Bormida, anche dalla distanza il capo allenatore Fabio Maestro e gli atleti del settore senior gioiscono di questi traguardi, frutto di tante ore di duro lavoro e allenamento.

Pronti a far ancora meglio per il resto della stagione, l’ASD Project Ephebatos scalda i motori nella sua sede ad Acquafredda, Millesimo, l’OCR Valbormida Stadion, per le prossime tappe.

A tutta la compagine vanno le congratulazioni dell’Assessore allo sport Roberto Scarzella: “Il raggiungimento di questi risultati dimostra una volta di più la serietà e la passione con la quale questi ragazzi si impegnano per far crescere i giovani contribuendo con il loro esempio a promuovere il volto migliore dello sport. Queste medaglie rappresentano per il Comune una nota di prestigio che ci rende ancor più soddisfatti della scelta fatta di coadiuvare l’ASD Project Ephebatos nella realizzazione di questa nuova realtà sportiva nel nostro territorio”.