Liguria.Secondo gli esperti del Centro. Limet, oggi, sabato 24 giugno, avremo tempo soleggiato ovunque. Da segnalare solo qualche nube a levante e sull’Imperiese nel pomeriggio senza conseguenze, sereno in serata.

Venti: Moderati o forti da nord-nord-est al mattino come da avviso. Progressivo indebolimento nell’arco della giornata fino a deboli variabili in serata.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In lieve calo le minime nelle zone interne, massime in aumento lungo le coste con caldo secco. Costa: min +22/24°C, max: +30/33° C. Interno: min: +10/16°C , max: +25/28°C.